La indignación de la prensa británica por la bandera de Malvinas que exhibieron los jugadores argentinos: «Repugnante»

"Las Malvinas son argentinas", la bandera que desplegó la Selección Argentina luego de eliminar a Inglaterra en la semifinal. Foto: AP.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo tuvo una amplia repercusión por la remontada ante Inglaterra, sino también por la bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas« que los futbolistas desplegaron sobre el campo de juego una vez finalizado el encuentro.

Tras la derrota por 2-1 en Atlanta, los principales medios británicos destacaron inicialmente la actuación del equipo de Lionel Scaloni y el papel decisivo de Lionel Messi, autor de las asistencias en los dos goles argentinos. Sin embargo, las publicaciones cambiaron el foco una vez que se difundieron las imágenes de los festejos.

El diario The Sun tituló: «ARROGANCIA DE ARGIE: indignación por la celebración de los jugadores argentinos con un cartel que dice ‘Las Malvinas son nuestras’ tras eliminar a Inglaterra del Mundial».

En su cobertura, el tabloide calificó la bandera como una «pancarta repugnante» y sostuvo que los futbolistas argentinos celebraron la clasificación «reivindicando las Islas Malvinas». Además, señaló que el episodio dejó «un sabor aún más amargo» tras la eliminación inglesa y recordó la guerra de 1982 entre ambos países.

Antes de referirse a la polémica, el mismo medio había destacado el rendimiento del seleccionado argentino y el protagonismo de Messi. «Dos veces Messi centró desde la derecha inglesa. Dos veces el balón acabó en la portería de Pickford», resumió sobre la participación del capitán argentino en la remontada.

Otros medios británicos también reflejaron la frustración por la eliminación. The Guardian destacó el desenlace del partido con el título: «Doblete dramático de Argentina en los últimos minutos le niega la victoria a Inglaterra y le da el pase a la final del Mundial contra España».

Por su parte, The Mirror publicó: «Inglaterra 1-2 Argentina: los Tres Leones quedan eliminados del Mundial tras dos goles en cinco minutos que rompen el corazón de los ingleses».

La BBC resumió el resultado como una «dolorosa derrota» para Inglaterra, mientras que Daily Mail y The Telegraph hicieron eje en el «corazón roto» de los hinchas ingleses y en las reacciones de Harry Kane, Jude Bellingham, Jordan Pickford y el entrenador Thomas Tuchel tras la eliminación.

Los elogios desde Francia

La prensa francesa tuvo una mirada diferente sobre la clasificación argentina. El diario L’Équipe volvió a destacar la capacidad de reacción del conjunto albiceleste y el liderazgo de Lionel Messi.

«Lo han vuelto a hacer», escribió el periódico deportivo, que agregó: «Argentina volvió a remontar una situación que parecía perdida. Es como si no supieran ganar de otra manera, y es a este precio que defenderán su título mundial dentro de cuatro días frente a España».

Tras la derrota, Inglaterra disputará este sábado el partido por el tercer puesto frente a Francia, mientras que Argentina buscará un nuevo título mundial cuando enfrente a España este domingo en Nueva Jersey.