Argentina vs. España: día, hora y todo lo que hay que saber de la final del Mundial 2026

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya conoce a los dos equipos que irán por la gloria eterna. Luego de la heroica victoria de la Selección Argentina por 2-1 ante Inglaterra este miércoles en el imponente Estadio de Atlanta, el combinado nacional sacó boleto directo para enfrentar a España en la gran final del certamen. El partido decisivo se disputará el próximo domingo 19 de julio de 2026, a partir de las 16:00 horas (horario de Argentina).

El equipo conducido por Lionel Scaloni volvió a dar una muestra de carácter arrolladora en territorio norteamericano. A pesar del desgaste físico que significó arrastrar dos tiempos suplementarios consecutivos frente a Suiza y Cabo Verde, sumado a la remontada épica contra Egipto, la Albiceleste revirtió un resultado adverso ante los ingleses gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Con este triunfo, el vigente campeón mundial buscará revalidar la corona obtenida en Qatar 2022 y disputará la séptima final de su historia, igualando a Brasil en el segundo puesto de selecciones con más definiciones jugadas y quedando a solo una del récord histórico que ostenta Alemania.

España, el último obstáculo de la Scaloneta

En la vereda de enfrente estará la temible España de Luis de la Fuente, que viene de sellar su clasificación el martes pasado tras derrotar con autoridad a Francia por 2-0 en la ciudad de Dallas. Los goles de Mikel Oyarzabal, de penal, y de Pedro Porro al inicio del complemento sepultaron las ilusiones francesas de tener su revancha mundialista. Ahora, la Roja buscará bordar la segunda estrella de su historia tras su mítica consagración en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El escenario elegido para albergar este choque histórico será el MetLife Stadium, ubicado en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey. Este coloso de hormigón cuenta con una capacidad para 82.500 espectadores y fue inaugurado en 2010 tras una inversión que superó los 1.600 millones de dólares. El estadio, conocido por no poseer techo sobre el campo de juego pero sí contar con lujosas instalaciones VIP, ya sabe lo que es albergar citas de máxima trascendencia: fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, de la definición del Mundial de Clubes 2025 y del Super Bowl de la NFL en 2014.

Un show de clausura con estrellas de Hollywood y la música global

La antesala del silbato inicial estará acompañada por una fiesta de cierre sin precedentes diseñada por la FIFA y la productora Balich Wonder Studio. El evento comenzará exactamente 90 minutos antes del partido, es decir, a las 13:30 de la hora local en los Estados Unidos.

La grilla de artistas confirmados para animar la previa de la gran final incluye a figuras de escala planetaria como Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y el popular streamer IShowSpeed. La ceremonia también contará con la participación especial de la estrella de cine Tom Cruise junto a otros invitados sorpresa que la organización mantiene bajo estricto hermetismo. Además, la galardonada artista Jennifer Hudson, ganadora de los prestigiosos premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony (EGOT), será la encargada de interpretar una versión especial del himno nacional estadounidense en la antesala del puntapié inicial.

Para aquellos seleccionados que no lograron llegar a la cita de honor, el calendario mundialista se cerrará un día antes. Las selecciones de Francia e Inglaterra se medirán este sábado 18 de julio a las 18:00 horas (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami para definir quién se queda con el tercer puesto de la competencia.