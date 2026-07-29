Luis Caputo absorbió $12,1 billones y volvió a reducir la liquidez en pesos

Con el objetivo de seguir aspirando pesos para evitar nuevas presiones sobre el tipo de cambio, el Ministerio de Economía adjudicó este miércoles $12,12 billones en distintos títulos públicos para hacer frente a una renovación de $ 8.4 billones.

Luis Caputo volvió a secar la plaza de pesos

Esto quiere decir que tomó $ 3,7 billones más que los que necesitaba y de esta forma limita la pretensión de divisas.

Una tercera parte de los bonos, unos $ 4,6 billones, fueron a tres meses a una tasa de 2,05% mensual. A su vez, $ 4,72 billones fueron adjudicados en bonos que vencen en enero de 2028 a una tasa TAMAR/dólar linked (lo que resulte mejor para el inversor; Tamar es la tasa de interés para plazo fijo mayorista y dólar linked; se paga en pesos de acuerdo a la cotización del dólar).

Este resultó un título atractivo para los inversores que se cubren de lo que pueda suceder con el dólar tras el cambio de administración. El resto se distribuyó en el menú de bonos restante.

Finanzas también colocó otros U$S 300 millones en AO29, con lo cual ya otorgó U$S 930 millones de los U$S 2.000 autorizados.

Mañana habrá una segunda vuelta por otros U$S 150 millones.

Corresponsalía Buenos Aires