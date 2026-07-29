La trastienda del Banco Central: por qué frenó la compra de dólares pese a la calma del mercado

El Banco Central frenó la acumulación de reservas e intervino en el mercado de futuros para contener el dólar mayorista por debajo de los $1.500. (Foto: Clarín Fotografía)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió la compra de divisas con un objetivo central: evitar que el dólar mayorista supere la barrera de los $1.500. Pese a la desaceleración de la inflación, la autoridad monetaria apeló a la intervención en el mercado de futuros para contener la cotización oficial sin convalidar un salto en el tipo de cambio.

En su habitual columna financiera por Río Negro Radio, el analista económico Pablo Wende explicó la trastienda detrás de las últimas decisiones del Palacio de Hacienda: «El Gobierno prioriza la desaceleración de la inflación por sobre un ajuste del tipo de cambio. No ven ninguna necesidad de que el dólar esté más alto o que avance a un ritmo superior a la inflación mensual», sostuvo al analizar el freno a la racha compradora de reservas.

El freno del BCRA al dólar mayorista: por qué recurrió al mercado de futuros

En las últimas jornadas, el organismo monetario interrumpió la dinámica de acumulación diaria de reservas que venía sosteniendo de manera ininterrumpida desde comienzos de año. De acuerdo con el análisis de Wende, esta decisión respondió a la necesidad explícita del equipo económico de evitar que una mayor demanda en el mercado libre de cambios empuje la cotización oficial sobre la barrera de los $1.500.

Para contener la volatilidad sin sacrificar divisas de forma desmedida, la autoridad monetaria recurrió a la venta de posiciones de dólar futuro a fin de ofrecer cobertura a los importadores y fijar un rumbo de certidumbre.

«Prefieren planchar los futuros de fin de mes para que haya cobertura en dólares baratos antes que convalidar un salto en el mercado spot que termine trasladándose de forma inmediata a los precios de la economía real», remarcó el analista.

Dolarización cultural: por qué se compran US$ 2.500 millones al mes pese a la calma del peso

A pesar de que el tipo de cambio oficial se mantuvo con escasas variaciones durante varios meses —convirtiendo a las opciones en tasa fija en pesos en alternativas financieramente más rentables—, el comportamiento conservador del público en general se mantiene inalterado.

Las estimaciones privadas señalan que la compra de divisas por parte de particulares para atesoramiento se ubica en un rango de entre US$ 2.000 millones y US$ 2.500 millones mensuales. Aunque la cifra dista de los picos históricos de máxima tensión cambiaria, confirma que recuperar la confianza plena en la moneda nacional requiere procesos prolongados de previsibilidad macroeconómica.

Al respecto, Wende comparó la coyuntura local con otros países de la región como Brasil, donde la estabilidad cambiaria de décadas erradicó el hábito de pensar en la divisa norteamericana. «Hacen falta cuatro, cinco o más años consecutivos de estabilidad real para que la gente deje de pensar instintivamente en el dólar. Con dos años no alcanza y, en la antesala de un escenario electoral, la tendencia natural del ahorrista es buscar cobertura», afirmó en el aire radiofónico.

Riesgo país en 440 puntos: la traba de la deuda con el FMI para volver al mercado

En el plano internacional, el mercado financiero sigue con atención la abultada agenda de vencimientos de la deuda externa para los próximos ejercicios. La sobretasa soberana medida por el índice de JP Morgan se mantiene en torno a los 440 puntos básicos, un nivel que obtura por el momento la posibilidad de que la Argentina retorne a las plazas internacionales de crédito voluntario.

En ese sentido, Wende puso la lupa sobre una encrucijada estructural que enfrenta el país frente al Fondo Monetario Internacional (FMI). Al tratarse de un acreedor privilegiado que por estatuto cobra primero y sin quitas, la abultada deuda contraída con el organismo genera recelo entre los inversores privados. «El mercado le teme a la prioridad de cobro del Fondo. Los fondos internacionales dudan en prestarle divisas a la Argentina por el riesgo de quedar postergados ante una eventual reestructuración posterior», concluyó el especialista.

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