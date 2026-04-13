Luis Caputo anticipó que el IPC de marzo superará el 3%: «A partir de abril se viene un proceso de desinflación» 

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, adelantó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que dará a conocer el Indec este martes 14 de abril, se ubicará por encima de la barrera del 3%. Durante una exposición ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Rosario, el titular del Palacio de Hacienda justificó la cifra pero se mostró sumamente optimista respecto al futuro.

“Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte», detalló Caputo y sumó también el peso estacional del rubro educación durante el inicio del ciclo lectivo.

La proyección oficial anticipada por el ministro va en línea con las estimaciones de las principales consultoras privadas, que ubicaron la inflación de marzo en una franja de entre el 2,7% y el 3,5%.

Asimismo, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central pronosticó un 3,1% para el mes analizado.

«Los mejores 18 meses de las últimas dos décadas»

Lejos de mostrar preocupación por el dato de marzo, Caputo ratificó el rumbo trazado por la administración de Javier Milei y aseguró de cara al futuro que «a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento».

El ministro destacó que existe una brecha enorme entre el pesimismo que a veces se percibe en la opinión pública y la confianza interna del Gobierno: “El contraste que yo siento y que sentimos en el equipo económico y el Presidente versus lo que se lee, está en los máximos porque se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas”.

El evento en Rosario, que sirvió como marco para la presentación del último libro del analista Salvador Di Stefano, fue el escenario elegido por Caputo para enviar un fuerte mensaje al sector privado horas antes de emprender su vuelo hacia Washington, donde participará de la Reunión de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ministro criticó la tendencia cultural local de «creer que ya la vimos toda» y exhortó a los empresarios a cambiar su actitud frente al nuevo escenario de apertura.

Para graficar este necesario cambio de época, el titular de Economía utilizó ejemplos concretos sobre la competitividad empresarial. Mencionó el reciente caso de la firma de neumáticos FATE, señalando que históricamente «cazaba en el zoológico» y que, ante el ingreso de importaciones chinas, decidió retirarse.

Por otra parte, destacó el éxito de una joven empresa local que logró cerrar un contrato por 300 millones de dólares para exportar transformadores a Estados Unidos.

“Son ustedes los que van a explotar el potencial que Argentina tiene y la mayoría de las veces nosotros mismos nos vamos a sorprender», concluyó Caputo.

Con información de Infobae.