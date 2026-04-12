El Indec difundirá el dato de inflación de marzo este martes 14: cuánto dio en CABA y qué espera el mercado

Este martes 14 de abril el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo 2026. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya informaron que la inflación llegó al 3%: qué espera el mercado y qué expectativas hay con la variación de precios.

El índice porteño marcó un repunte respecto a febrero, cerrando el primer trimestre con un alza del 8,9%. Con esta aceleración, la variación interanual escaló al 32,1%.

Por su parte, diversas consultoras coincidieron en ubicar la suba de precios del tercer mes del año en un rango que va del 2,8% al 3,2%, lo que implicaría una leve aceleración respecto de los meses previos.

Uno de los factores clave detrás de este repunte es el aumento en el precio de los combustibles, especialmente la nafta, que registró subas durante las primeras tres semanas de marzo. Este incremento no solo impacta de forma directa en el bolsillo de los consumidores, sino que también presiona sobre los costos logísticos y de producción.

Desde la consultora EcoGo proyectaron una inflación cercana al 3% y señalaron que, a diferencia de meses anteriores, los alimentos no están siendo el principal motor de los aumentos. En cambio, advirtieron que otros componentes están empujando el índice al alza.

En la misma línea, Fundación Libertad y Progreso indicó que, si bien hacia fines de febrero y comienzos de marzo se observaba una desaceleración, en la tercera semana del mes se produjo un salto. Este cambio estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento del combustible y su efecto en cadena sobre otros precios, lo que llevó a estimar una inflación en torno al 2,9% o incluso cercana al 3%.

Las proyecciones de LCG también se ubican en niveles similares. La economista Melisa Sala le dijo a La Nación que el IPC de marzo podría ubicarse entre el 2,8% y el 2,9%, en línea con el consenso del mercado.

Por su parte, la consultora Empiria proyectó una inflación algo más elevada, cercana al 3,2%. Según explicaron, marzo suele ser un mes con mayor presión inflacionaria debido a factores estacionales, como el incremento en las cuotas escolares.

Desde Equilibra fueron más categóricos y afirmaron que la inflación de marzo “empezará con 3”. Argumentaron que el dato estará impulsado tanto por el aumento en educación —habitual en el inicio del ciclo lectivo— como por la suba de precios regulados, entre ellos tarifas de servicios públicos y combustibles.

En tanto, Abeceb también revisó sus proyecciones al alza y estimó que la inflación se ubicará entre el 3,1% y el 3,2%. La consultora explicó que semanas atrás esperaba un registro inferior al 3%, pero que la aceleración en alimentos, especialmente en carnes y lácteos, junto con el shock petrolero derivado del conflicto en Medio Oriente, modificaron el escenario.

Por su parte, analistas de la city porteña indicaron a Ámbito Financiero que aguardan un dato de inflación que se ubique entre un rango de 2,7% y 3%.

La proyección de la inflación que dio el relevamiento de mercado del BCRA: ¿Qué viene pasando en abril?

El conflicto en Medio Oriente modificó el escenario económico y financiero a nivel global, en particular por el impacto en el precio de los combustibles y materias primas, lo cual tiene implicancias directas en la Argentina con una mayor tasa de inflación y, probablemente, un menor crecimiento.

La visión de los especialistas se reflejó en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central. En esta oportunidad intervinieron 46 participantes, entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina. Los datos fueron recogidos entre el 27 y el 31 de marzo, con lo cual captaron a pleno las incidencias de la guerra.

Con relación a la inflación, los analistas privados la calcularon en 3% para marzo (el dato oficial del INDEC se conoce la semana próxima), 0,5 puntos más que en la medición anterior.

Para abril la estiman en 2,6%, con lo cual la ajustaron al alza en 0,4 puntos. En tanto, para mayo esperan 2,3% (0,4 puntos más), para junio 2% (+0,2 puntos) y para julio 2% (+0,3 puntos).

Las consultoras que siguen los precios semana a semana convalidan este cálculo. Para Analytica, durante la primera semana de abril hubo una variación negativa de 0,04% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país. De esta forma, la suba promedio de cuatro semanas es de 1,7%. En consecuencia, la firma proyecta una suba mensual del 2,8% para el mes en curso.

En cambio, para Eco Go, en el mismo período, los alimentos subieron 0,5% y pronostica un alza de 2,3% para todo el mes.

“Durante abril, la dinámica de precios se ve influenciada por el efecto arrastre de los combustibles”, añadió.

El adelanto del informe general explicó que, “si bien las principales refinadoras del país acordaron congelar los precios por 45 días, el incremento del 11,4% registrado en marzo dejó un arrastre estadístico del 8% para el mes en curso, lo que se traduce en una incidencia en la inflación del 0,34%”.

Lo que está claro, tanto para el Gobierno como para los mercados, es que en agosto no se perforará el 1%, objetivo que ya pasó para 2027. Según los nuevos cálculos, para agosto se espera una inflación de 1,8%, 0,3 puntos por encima de lo esperado un mes atrás.

En lo que respecta a la anual, el costo de vida subiría un 29,1%, una estimación 3 puntos superior a la última revisión. Esto marca una diferencia de casi 20 puntos respecto de la inflación presupuestada anual de 10%. Por otra parte, si las previsiones se cumplen la suba de precios de 2026 sería prácticamente la misma que en 2025 (31,5%).