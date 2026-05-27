Luis Caputo licita títulos públicos para captar $11 billones y refinanciar deuda

El Gobierno, a través del ministro Luis Caputo, licitará este miércoles títulos públicos con el fin de obtener los fondos necesarios para así lograr refinanciar vencimientos por cerca de $11 billones.

Al mismo tiempo se informó que abrirá dos nuevas operaciones en bonos en dólares A027 y A028 con la que busca captar cerca de US$ 555 millones.

El Gobierno enfrenta nuevos vencimientos

En cuanto a las colocaciones en moneda local, el mercado se mantiene a la expectativa de la estrategia del Ministerio de Economía sobre el nivel de refinanciación (roll over) y la gestión de la liquidez en pesos.

En el tramo en dólares se espera que la administración de Caputo realice una emisión de hasta US$305 millones en el AO27 de los cuáles US$150 millones se tomarán este miércoles y el resto en la segunda vuelta que se realizará el jueves.

Sobre el caso del AO28 se adelantó que se dividirá en US$150 y US$100 millones. En caso de que la Secretaría de Finanzas tome los US$305 en AO27, se habría alcanzado el monto máximo de emisión de US$2.000 millones dispuesto para ese título.

Los fondos obtenidos tanto a través del AO27 como del AO28 se destinan al pago de la deuda pública.

El menú de la oferta en pesos, según lo difundido, es el siguiente:

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de septiembre de 2026 (nueva).

Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7 – reapertura).

Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7 – reapertura).

Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28 – reapertura).

Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).

Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (nueva).

Con información de Noticias Argentinas