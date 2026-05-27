Luis Caputo licita títulos públicos para captar $11 billones y refinanciar deuda
La licitación se concretará este miércoles. También se abrirán nuevas operaciones con bonos en dólares para captar cerca de US$ 555 millones.
El Gobierno, a través del ministro Luis Caputo, licitará este miércoles títulos públicos con el fin de obtener los fondos necesarios para así lograr refinanciar vencimientos por cerca de $11 billones.
Al mismo tiempo se informó que abrirá dos nuevas operaciones en bonos en dólares A027 y A028 con la que busca captar cerca de US$ 555 millones.
El Gobierno enfrenta nuevos vencimientos
En cuanto a las colocaciones en moneda local, el mercado se mantiene a la expectativa de la estrategia del Ministerio de Economía sobre el nivel de refinanciación (roll over) y la gestión de la liquidez en pesos.
En el tramo en dólares se espera que la administración de Caputo realice una emisión de hasta US$305 millones en el AO27 de los cuáles US$150 millones se tomarán este miércoles y el resto en la segunda vuelta que se realizará el jueves.
Sobre el caso del AO28 se adelantó que se dividirá en US$150 y US$100 millones. En caso de que la Secretaría de Finanzas tome los US$305 en AO27, se habría alcanzado el monto máximo de emisión de US$2.000 millones dispuesto para ese título.
Los fondos obtenidos tanto a través del AO27 como del AO28 se destinan al pago de la deuda pública.
El menú de la oferta en pesos, según lo difundido, es el siguiente:
- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de septiembre de 2026 (nueva).
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7 – reapertura).
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7 – reapertura).
- Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28 – reapertura).
- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).
- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (nueva).
Con información de Noticias Argentinas
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