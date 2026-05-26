Milei confirmó que participará junto a Caputo del Latam Economic Forum

El presidente Javier Milei confirmó que participará este jueves del Latam Economic Forum, el encuentro económico que se realizará en Parque Norte y que reunirá a empresarios, economistas y referentes del sector privado para debatir sobre el escenario económico argentino y global.

El mandatario será el encargado de cerrar la jornada con una exposición prevista para el mediodía, mientras que la apertura estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien reemplazará al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, por cuestiones de agenda.

El evento es organizado por Darío Epstein y contará además con la participación de destacados referentes del mundo empresarial y energético, entre ellos Horacio Marín y Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía.

Según informaron desde la organización, la jornada tendrá además un fin solidario, ya que todo lo recaudado será destinado a la Fundación de Acción Social de Jabad y a la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

La actividad comenzará a las 9 con la apertura institucional y continuará con distintas exposiciones económicas y políticas. A las 9.15 hablará Caputo y luego será el turno del economista Claudio Zuchovicki junto al politólogo Fabián Calle.

En tanto, el presidente de YPF expondrá cerca de las 11.15 y posteriormente Milei cerrará el foro con un discurso de aproximadamente 45 minutos.