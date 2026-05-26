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Política

Milei confirmó que participará junto a Caputo del Latam Economic Forum

El evento es organizado por Darío Epstein y contará además con la participación de destacados referentes del mundo empresarial y energético, entre ellos Horacio Marín y Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía.

Redacción

Por Redacción

Javier Milei confirmó que participará este jueves del Latam Economic Forum.

Javier Milei confirmó que participará este jueves del Latam Economic Forum.

El presidente Javier Milei confirmó que participará este jueves del Latam Economic Forum, el encuentro económico que se realizará en Parque Norte y que reunirá a empresarios, economistas y referentes del sector privado para debatir sobre el escenario económico argentino y global.

El mandatario será el encargado de cerrar la jornada con una exposición prevista para el mediodía, mientras que la apertura estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien reemplazará al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, por cuestiones de agenda.

El evento es organizado por Darío Epstein y contará además con la participación de destacados referentes del mundo empresarial y energético, entre ellos Horacio Marín y Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía.

Según informaron desde la organización, la jornada tendrá además un fin solidario, ya que todo lo recaudado será destinado a la Fundación de Acción Social de Jabad y a la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

La actividad comenzará a las 9 con la apertura institucional y continuará con distintas exposiciones económicas y políticas. A las 9.15 hablará Caputo y luego será el turno del economista Claudio Zuchovicki junto al politólogo Fabián Calle.

En tanto, el presidente de YPF expondrá cerca de las 11.15 y posteriormente Milei cerrará el foro con un discurso de aproximadamente 45 minutos.


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El presidente Javier Milei confirmó que participará este jueves del Latam Economic Forum, el encuentro económico que se realizará en Parque Norte y que reunirá a empresarios, economistas y referentes del sector privado para debatir sobre el escenario económico argentino y global.

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