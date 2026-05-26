Con la llegada de los US$1000 millones del FMI, las reservas del Banco Central alcanzaron su nivel más alto desde 2019 

Las reservas del Banco Central de la República Argentina alcanzaron este martes su nivel más alto desde 2019 luego de que ingresaran los US$1000 millones correspondientes al nuevo desembolso aprobado por el Fondo Monetario Internacional en el marco del acuerdo firmado con el Gobierno de Javier Milei.

Con esta transferencia, las reservas brutas pasaron de US$46.803 millones a US$47.908 millones, marcando el valor más elevado desde el 9 de octubre de 2019.

El giro corresponde a la segunda revisión del Programa de Facilidades Extendidas (EFF), cuya aprobación definitiva fue confirmada la semana pasada por el directorio del organismo internacional. Se trata del tercer desembolso desde la firma del acuerdo en abril de 2025.

El primer envío había sido de US$12.000 millones, coincidiendo con el anuncio de salida del cepo cambiario. Luego, en agosto, el FMI giró otros US$2000 millones tras superar la primera revisión técnica. Con el nuevo pago, Argentina ya recibió cerca del 80% de los fondos contemplados en el programa vigente.

En el informe técnico difundido por el organismo, el FMI destacó el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas. También insistió en la necesidad de avanzar con reformas tributarias y previsionales para fortalecer la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

Además, el organismo sostuvo que el Gobierno continuará utilizando un esquema de tipo de cambio flexible dentro de bandas cambiarias más amplias y remarcó que el Banco Central deberá seguir fortaleciendo su balance y su nivel de reservas.

En paralelo, el reporte señaló que las autoridades argentinas buscarán sostener el financiamiento mediante colocaciones de deuda local, privatizaciones, venta de activos públicos y acuerdos financieros internacionales, mientras intentan recuperar el acceso pleno a los mercados de crédito internacionales.