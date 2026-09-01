Luis Caputo y una reunión clave con Scott Bessent tras el encuentro con Georgieva en el G20 de Estados Unidos

Tras su participación en el G20 en Estados Unidos, se confirmó que Luis Caputo, ministro de Economía, mantendrá un encuentro bilateral decisivo este martes con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. La cumbre se desarrollará en el exclusivo hotel Omni Grove Park Inn de Asheville, Carolina del Norte, en el marco de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20.

La cita busca revalidar la estrecha sintonía geopolítica y financiera entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump, luego de que Bessent se convirtiera en una pieza estratégica para el auxilio económico norteamericano.

Cena de gala, lugar de privilegio y el antecedente del swap

En un encuentro reservado, el Palacio de Hacienda logró ubicar a Caputo en la misma mesa principal que Bessent, compartiendo el espacio con los ministros de Finanzas de potencias como Italia, Francia, Japón y Polonia.

El último antecedente directo de un cara a cara entre ambos funcionarios se remonta a octubre del año pasado en la sede del Tesoro en Washington. En aquel momento, Caputo y Bessent rubricaron un swap de monedas por US$ 20.000 millones, una herramienta de contención clave para estabilizar el mercado cambiario antes de los comicios legislativos.

Guiño de Kristalina Georgieva y la conexión directa con Vaca Muerta

Como publicó anteriormente este medio, la reunión con la conducción del Tesoro se produce pocas horas después del fuerte respaldo público que brindó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, tras un encuentro bilateral en Asheville.

“Genial ponerme al día con Caputo sobre el impresionante repunte económico de la Argentina, resultado de buenas políticas y una sólida implementación”, destacó Georgieva a través de sus redes sociales.

La relación fluida con el organismo multilateral sostiene una dinámica de monitoreo constante. La propia Georgieva encabezó semanas atrás una visita oficial que incluyó una recorrida técnica por la provincia de Neuquén para inspeccionar de primera mano las operaciones e inversiones en el yacimiento insignia de Vaca Muerta.

Tropa completa en Estados Unidos y el camino hacia la Cumbre de Miami

Durante las exposiciones del lunes, Caputo formó parte de los paneles principales coordinados por el propio Bessent y por el titular de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, enfocados en el ordenamiento macroeconómico y el impulso del sector privado.

La comitiva económica argentina en Carolina del Norte se completa con el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; y el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning.

Toda la ingeniería desplegada en Asheville funciona, además, como la antesala técnica de la Cumbre de Líderes del G20, que encabezará Donald Trump los días 14 y 15 de diciembre en Miami, con la presencia confirmada del presidente argentino.