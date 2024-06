Marcos Molina: “El perfil más conservador y seguro en cripto, es elegir Bitcoin”

Las criptomonedas son un universo insondable. Los adelantados, con perfil más proclive al riesgo alto, significan un enorme negocio. Para los más desconfiados, aún representan algo desconocido e inseguro. Lo cierto es que el mundo cripto ya ocupa un lugar en el mercado financiero, y los activos más conocidos como Bitcoin y Ethereum, inclusive ya tienen su propio mercado de futuros cripto. En el marco de la Expo EFI, dialogó con PULSO el B2B Sales & Partnership de Decrypto, Marcos Molina.

PREGUNTA: ¿cuál es el estado del mercado cripto luego del halving de Bitcoin que tuvo lugar en abril?

RESPUESTA: Esperamos en un mediano plazo un ciclo de alza. El Halving es un indicador de cómo se comporta Bitcoin con su ciclo de mercado. Pero aparte del Halving, hay otros motivos de solvencia. Hay mucha regulación nueva, hay ETFs que están saliendo en el mundo cripto, y todo eso aporta un empujón más. En el mediano plazo, tenemos a Bitcoin yendo a buscar nuevos máximos, y un mercado cripto más solvente.

P: Muchos advierten la dinámica del precio de Bitcoin tras el halving y creen que llegaron tarde ¿hay tiempo de entrar todavía al mundo cripto?

R: No. Hay una frase muy conocida que dice “el mejor momento para comprar cripto fue en el 2009 y el segundo mejor momento es hoy”. Las cripto son un activo, que obviamente se revaloriza, que sabemos que es volátil, y que también depende de tu estrategia de inversión. Pero también hay que considerar el fundamento tecnológico que tiene Bitcoin, que ahora incluye la “usabilidad”. Hoy en la calle se puede usar criptomonedas. Podés pagar con criptomonedas en cualquier comercio. Sabemos que por tecnología Bitcoin es escaso, que cada tanto su emisión se reduce. Pero ahora la usabilidad termina dándole valor potencial, para que sea un activo mundial utilizado por todo el mundo.

P: Ha habido mucha campaña de desprestigio asociando las cripto a las estafas piramidales ¿cómo revierte eso?

R: Sí, obviamente que pasamos por feas situaciones dentro del mundo cripto. El que no conoce lo que ve desde afuera, es un activo de riesgo, digamos, porque no sabe cómo funciona. Y obviamente que hay empresas y proyectos que no funcionan. Pero eso pasa en todos los mercados, hay proyectos que se caen, que son dudosos. El riesgo es algo asociado al mercado financiero, no a las cripto. Si alguien simplemente utilizó cripto para estafar, es problema de la conducta de ese alguien, no un problema propio del instrumento criptomonedas en sí mismo.

P: Allí son claves las nuevas regulaciones…

R: Efectivamente. La nueva regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), le da un respaldo más al cliente que necesita esa seguridad de que la empresa en la que opera es confiable. En el caso de DeCrypto estamos registrados como operador en la CNV, bajo lo que se llama Proveedor de Servicios Activos Virtuales (PCAV), que es el. Las nuevas regulaciones son un elemento esencial que le da un impulso más al cliente final, generando confianza.

Si realmente se da que las criptomonedas cambian el sistema económico en su totalidad, va a ser en años, bastantes años. Pero no tengo dudas de que tienen el potencial para hacerlo. Marcos Molina – Decrypto

P: Todo el mundo conoce Bitcoin o Ethereum pero ¿Cuál es la que ustedes recomiendan como oportunidad?

R: La verdad que es muy difícil recomendar. Para recomendar hay que jugar a lo seguro. Obviamente yo siempre voy a recomendar Bitcoin, Ethereum y USDT ¿no? Como a lo seguro, a lo conservador. Esto es muy gracioso, porque si alguien mira el mundo cripto desde afuera y sin entender la lógica y el funcionamiento del mercado, percibe a Bitcoin como un activo riesgoso. Yo en cambio, hablando desde adentro, considero a Bitcoin como un activo conservador. Si me preguntan por una inversión segura en cripto, ¿qué hago? Bitcoin. Lo bueno es que apostar a la triada Bitcoin, Ethereum, USDT, hoy genera rendimientos. Nunca recomiendo las meme coins, esas son especulativas. Podés ganar plata, pero es una especulación, digamos. No son criptomonedas que tengan un proyecto sólido detrás.

P: Es clave conocer el fundamento detrás del proyecto de cada moneda ¿Verdad?

R: Exactamente. Es cuestión de leer los papers de cada proyecto. De investigar quizás también los fundadores que están atrás de cada moneda. Cual es su comunidad. Si son proyectos que solucionan alguno de los problemas tradicionales. Si es una moneda que se usa, ¿no? Cuál es el trasfondo real detrás del proyecto cripto en cuestión.

P: Al inicio existía mucho temor con las cripto, pero hoy ya son una alternativa más del menú ¿El mercado financiero se terminó “tragando” el espíritu disruptivo de las cripto?

R: Bueno, yo soy también medio maximalista teórico en este punto. Creo que las cripto seguirán siendo disruptivas. Para muchos será un activo más de inversión, como puede ser el oro, por ejemplo, en el largo plazo. Pero yo me quedo en cripto por la tecnología, porque puedo transferir Bitcoin a cualquier persona del mundo sin intermediarios, sin que nadie me ponga una traba en el medio, y me cobre el impuesto. Fácil, rápido, seguro. Entonces, yo me quedo por eso en Bitcoin. Pero sí, obviamente que para muchos va a ser un activo más. Y bienvenido que sea que el mercado lo incorpore, porque nos va a traer volumen, impulso, usabilidad. Si es que se da que las cripto cambian el sistema en su totalidad, va a ser en años, bastantes años. Pero no tengo dudas de que tienen el potencial para hacerlo. Tengamos en cuenta que hasta hace muy poco las cripto eran el enemigo, y que con el tiempo se fueron amigando.

PERFIL

Marcos “Coni” Molina es Licenciado en Publicidad (Universidad de Belgrano) y formado en Marketing Digital en la Chuck Digital School.

Trabajó hasta 2020 como Content Manager de InSitu Producciones, fue Social Media Manager en STO y Freelancer hasta 2021.

Trabaja en Decrypto desde 2021, donde se desempeño en Comunicación y Marketing, y hoy es B2B Sales y Partnership de una de las principales plataformas cripto del país.