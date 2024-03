Martín Tetaz: «Un 15% de inflación en febrero es un fracaso total»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el diputado nacional Martín Tetaz analizó los resultados de la política económica de Milei y Caputo, y sostuvo que «todo el mundo va a tratar de participar» del Pacto de Mayo, al que convocó el presidente.

PREGUNTA: ¿Qué apreciación hacés del discurso del presidente Milei ante la Asamblea Legislativa?

RESPUESTA: La convocatoria al Pacto de Mayo, invitando a los gobernadores a una conversación política profunda sobre grandes temas de la Argentina, fue el hecho más importante del discurso. Eso de alguna manera eclipsó lo que había sido una hora de chicanas, diatribas, ataques, de fulbito para la tribuna. Agarrándose del imaginario popular, tiró de varios temas para hacer un discurso hacia un populismo de derecha, marcando bien la diferencia entre ellos y nosotros, como si en el medio no hubiera nada. Pero sin dudas esta convocatoria es importante y todo el mundo va a tratar de participar. A nosotros nos parecía que ese Pacto además tenía que tener la independencia del Banco Central y el pacto por la educación, que es la gran deuda que tiene la Argentina.

P: ¿Hay algún punto del Pacto de Mayo en el cual no están de acuerdo?

R: Sí, porque hay que ver después qué letra tiene cada uno de esos puntos. Cuando dice que hay que bajar el gasto público a 25 puntos del PBI, yo estoy de acuerdo. ¿Pero implican una Argentina que gaste en educación o en salud la mitad de lo que gasta ahora, y que el gasto previsional sea mucho menor? Entonces, cómo hacemos para llegar a 25 puntos, porque si es cerrando todo el Estado no es una buena idea. Y luego, la reforma política. ¿Cuál reforma política? Si es la misma que envió al Congreso el presidente con la Ley Bases obviamente que la respuesta va a ser que no, porque tenía la idea de las circunscripciones uninominales, que esencialmente van a darle al kirchnerismo 20 diputados más en el conurbano bonaerense. En líneas generales los trazos están bien pero algunas cosas hay que ver qué forma toman.

P: ¿Qué pensás del modo en que se está consiguiendo el superávit fiscal?

R: Si vos a las jubilaciones de enero, donde hubo un fuerte superávit, las corregís con la inflación de 25% que hubo en diciembre para que no sufran pérdida de poder adquisitivo, el superávit fiscal desaparece. No es sostenible un resultado fiscal basado en pagar jubilaciones de 80 dólares. No tiene sentido, no es admisible y no es sostenible en el tiempo. Cuando empiecen a entrar la recuperación de las jubilaciones, las paritarias de los trabajadores, cuando el Gobierno actualice las transferencias a las universidades y hospitales, va a impactar. Hay mucha licuadora y poca motosierra. Entiendo que no se va a conseguir equilibrio en dos meses, pero el resultado de enero y febrero no muestra un estado viable.

P: ¿La aprobación de la Ley Ómnibus es importante para lograr esa sostenibilidad?

R: ¿Qué va a tener el paquete fiscal? ¿La suba del impuesto a las ganancias para la clase media otra vez? Si es así, es una estafa, porque el propio presidente, en el medio de la campaña electoral y de manera demagógica, hizo un acuerdo político con Massa para que se cayera el impuesto. En ese momento advertimos que iba a generar un desfinanciamiento del Estado e iba a pavimentar el camino a la hiperinflación. Y fue lo que pasó, porque 25% de inflación en un mes es hiperinflación. No sé con qué cara el presidente va a pedir la restitución del impuesto, salvo que pida disculpas públicamente y diga ‘yo con esto me equivoqué, hay que volver a ponerlo’. Si ese es el planteo, por ahí tiene alguna chance.

P: ¿De qué manera considerás entonces que se puede conseguir el superávit?

R: Primero, tenés 4 puntos del PBI en beneficios fiscales, que son estrategias de promoción que dio el Gobierno a distintos sectores empresarios. El más conocido es el de Tierra del Fuego, y no es que esté mal que el Estado ayude a las empresas, pero con casi 60% de pobres el esfuerzo tiene que ser compartido. Hay que revisar muchos de esos programas. Segundo, nosotros mandamos el proyecto de ley de compra barata, para que las compras del Estado se hagan en UVAs. De hecho, el Gobierno dentro de la Ley Ómnibus tenía alguna reforma de la ley de compras. Las compras le hacen gastar muchísimo al Estado porque como paga a 180 días y no paga los premios, las empresas se cubren y piden cualquier disparate. Luego, con los subsidios el Gobierno va en el camino correcto. Otro punto es el de los subsidios por déficit de las empresas privatizadas que se estatizaron después. Nuestra propuesta es reducción a la mitad en el primer año, un cuarto en el segundo año y cero en el tercer año, y que sean los propios trabajadores de cada empresa los que decidan cómo hacer el ajuste hacia adentro. El otro punto es el de las políticas basadas en resultados, el Estado gasta cada vez más y no tiene ninguna medición de resultados. Lo escuchaba a Maxi Pullaro diciendo que uno de cada cuatro pesos que gastaba Santa Fe era para pagar reemplazos de docentes, porque los docentes toman licencia por cualquier boludez (sic). El Estado tiene que ser más eficiente en el uso de sus recursos.

P: El presidente presenta una inflación del 15% en febrero como un éxito. ¿Compartís?

R: Un 15% de inflación es un fracaso total, es un escándalo de proporciones, más cuando las jubilaciones ni los salarios suben ese porcentaje. Es más gente hundida en la pobreza. No hay un plan antinflacionario. Es correcto cortar la emisión monetaria, cortar el déficit fiscal medio a los ponchazos, le apunta al corazón de la inflación, pero sin un plan que coordine las expectativas de todos los agentes hacia una desinflación acelerada lo que vas a tener es inflación muy alta todo el año, bajando pero todavía muy alta, con una contracción de la actividad económica brutal. ¿A qué foto vamos? Vamos a una foto de mediados de año, con 5% de inflación que era la que tenía Guzmán al final, pero la economía cayendo 4 o 5 puntos, el desempleo subiendo y la pobreza subiendo. Esa es una foto que nadie quiere ver.

PERFIL

Martín Tetaz

Licenciado en economía por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Doctorando en ciencias de la administración en la UNLP.

Se especializa en coyuntura macroeconómica, economía del comportamiento y neurociencias.

Investigador del Instituto de Integración Latinoamericana, donde ha publicado numerosos artículos científicos.

Autor de varios libros, entre ellos “Nada será igual”, “Casualmente”, “Lo que el dinero no puede comprar” y “Phychonomics”.

Ha brindado más de 500 charlas en empresas y conferencias.