Martínez Burzaco: “Las bandas de flotación le darían aire al Banco Central para acumular reservas”

El acuerdo con el FMI parece encaminado, aunque sigue siendo desconocido. Los rumores sobre cambios en el régimen cambiario, movieron el dólar esta semana, y existe un clima de incertidumbre. En el marco de la inauguración de las nuevas oficinas de PIN Capital, visitó la ciudad de Neuquén el economista Diego Martínez Burzaco, country manager de Inviu, y en diálogo con Diario RÍO NEGRO, brindó su perspectiva sobre la coyuntura.

PREGUNTA: ¿Importan más los resultados que las formas en la gestión Milei?

RESPUESTA: A ver, son estilos. Mientras el resultado esté, obviamente las formas pasan a un segundo plano. Sin meternos en cuestiones políticas, es en parte la demanda de la sociedad. Pedir más pragmatismo de resultados. Cuando uno piensa en el corto plazo, la herencia fue muy grande, muy difícil y el presidente, con su método tenía que encontrar resultados. Eso es lo que logró el gobierno. Ahora si pensamos ya en un país que salió de la urgencia en el cortísimo plazo de arreglar y estabilizar el modelo, quizás a mediano y largo plazo hay una oportunidad de empezar a consensuar, porque eso le va a dar mucha más robustez al programa económico y a la durabilidad de las políticas.

P: ¿Cree que el dólar se va a mover en 2025?

R: A ver, yo digo que el dólar no va a subir tanto porque hay fundamentos para que eso no ocurra. Mientras las cuentas públicas están equilibradas, no necesitas emitir o salir al mercado tensionando las variables financieras. Cuando uno ve realmente el anclaje de la inflación, del ancla fiscal y del ancla monetaria, no deberíamos ver valores muy superiores a estos del dólar. Quizás la duda, a medida que se vaya relajando el cepo, es si habrá un catch up del dólar oficial hacia el dólar libre o no, o si es de arriba hacia abajo. Creo que un valor intermedio es algo mucho más lógico para todos.

P: ¿Existe una presión de los mercados por una devaluación?

R: La transición hasta que Argentina logre ser competitiva sin depender tanto del valor del tipo de cambio, implica reformas profundas que llevan tiempo. Es ahí quizá donde se generan las dudas. Aquellos que tuvieron ganancias muy grandes con el carry trade, dicen ‘bueno, prefiero en esta segunda etapa del modelo de transición, esperar un poco desde afuera’. Y ahí vemos una incipiente de dolarización de los portafolios.

Si hay un cambio de expectativas, el Banco Central empieza a acumular reservas y las retiene, eso rápidamente puede fortalecer la confianza en que el viraje de la política cambiaria genere un ancla adicional de cara a cimbronazos que puedan venir desde afuera.

P: ¿El acuerdo con el FMI puede traer calma cambiaria?

R: No conocemos los detalles del acuerdo con el Fondo. A priori diría que viene con un desembolso de plata fresca, más la financiación de todos los vencimientos hasta el 2029, lo cual es un montón. Y después si Argentina logra de alguna u otra manera bajar el riesgo país a niveles mucho más sustentables, no va a ser un problema financiar los vencimientos con privados.

P: ¿Puede pedir el FMI que se apliquen bandas de flotación cambiaria?

R: Es un fuerte rumor. Eso permitiría más margen de acción para el Banco Central, porque podría dejar flotar el tipo de cambio, darle volatilidad a la moneda y acumular reservas. Es decir, si la cotización se mueve dentro del rango de flotación, eso permitiría de alguna u otra manera salir de la rigidez del crawling peg al 1%. Pero estamos en condiciones de decir que si hay un cambio de expectativas, el Banco Central empieza a acumular reservas y las retiene, eso rápidamente puede fortalecer la confianza en que el viraje de la política cambiaria genere un ancla adicional de cara a cimbronazos que puedan venir desde afuera.

P: El caso $Libra fue un golpe a la confianza?

R: Sí, creo que hay lecciones para todos. El mercado financiero quizás olvidó el tema más rápido. Pero me parece que también el gobierno entra en una etapa de intentar cuidarse un poco más, y no generar este tipo de errores auto infringidos. De todas formas, entiendo que mientras el pragmatismo y la agenda económicos caminen, y eso implique baja inflación, reconstrucción de los ingresos reales y la recuperación llegue a más sectores económicos, todo lo otro va a ser secundario. Es decir, no existe el mundo ideal, por más de que todos lo pregonemos. Creo que el gobierno lo hizo muy bien hasta ahora. Es un salto de calidad hacia el futuro si queremos que esto sea perdurable en el tiempo.

Perfil

Diego Martínez Burzaco es Licenciado en Economía (UBA) y tiene posgrado en Especialización en Mercados de Capitales (UBA).

Fue Jefe de Research de Corsiglia y Cía. entre 2002 y 2010 y luego Portfolio Manager de la firma Puente.

Desde 2011 hasta 2020 se desempeñó como Jefe de Estrategia de Inversor Global.

Es docente de la Fundación Bolsa de Comercio, IAEF y ESEADE.

Es country manager de Inviu en Argentina y socio estratégico de PIN Capital en Neuquén.