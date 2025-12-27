Más de 250 pymes accedieron a créditos a través de la Agencia de Desarrollo de Río Negro

La Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro (Adern) comenzó a funcionar en mayo de 2025 y desde esa fecha asistió a casi 450 pymes. De ese total más de 250 lograron créditos para potenciar su actividad por un total de 12.500 millones de pesos.

La agencia que preside Sergio Iglesias, aunque tiene un funcionamiento autárquico, está articulada con el ministerio de Desarrollo Económico y Productivo que dirige Carlos Banacloy, y apunta a un universo que en Río Negro que tiene 9.200 pymes.

Dentro de las 447 asistencias que se dieron a las pymes, el mayor porcentaje correspondió al rubro comercial, con un 27,7%.

En segundo lugar se ubicó el sector industrial, con 24,5% de los trámites; el tercer sector fue el de servicios con 20,5%; cuarto agricultura con 9,5%; y quinto construcción con 6,5%.

Otros rubros se llevaron el 11,3% de las operaciones.

De los 12.500 millones de pesos que se otorgaron de créditos, 8.200 millones se hicieron a través del Banco Patagonia, a una tasa preferencial.

La Adern también está articulada con el Fondo de Garantía de Río Negro (Fogarío), que cubre parcial o totalmente las garantías exigidas por entidades financieras públicas o privadas, y que apunta a facilitar el acceso de las pymes rionegrinas al financiamiento.

Diversificación de la matriz energética y hub energético

«A nosotros lo que nos gusta decir es que hay no un cambio de matriz productiva en la provincia, sino que hay una diversificación. La provincia no deja de ser agrícolo-gandera, sino que ahora se le suma un hub exportador de de energía«, señaló Iglesias.

«Lo que tenemos nosotros es una herramienta para poder acompañar el desarrollo del sector pyme y emprendedor de la de la provincia», remarca el director.

Iglesias indicó que el objetivo es acompañar el desarrollo de las pymes que generan valor agregado. «Hay una definición muy clara del gobernador (Alberto Weretilneck) de trabajar en aquello que genere impacto económico», precisó Iglesias.

La agencia tuvo un inicio de trabajo intenso previo al lanzamiento del organismo, en la que intervinieron Iglesias, Betiana Gabilondo, a cargo de la Subsecretaría de Promoción y Comercio Interior de la entidad, y el Subsecretario de Comercio Exterior e Inversiones, Christian Kreber.

A nivel conceptual, el director de la agencia dijo que es una herramienta de acompañamiento, de diálogo y dinámica en la concreción de soluciones. Y se diseñó una plataforma de trabajo que tiene dos dos grandes componentes: un sitio digital y una plataforma interna de trabajo.

La importancia de la trazabilidad

Trazabilidad es una de las palabras que más se usa en la Agencia de Desarrollo Económico. Es que se sigue paso la evolución de los pedidos que realizan las pymes y emprendedores rionegrinos que ingresan al sitio web.

Todo el proceso, tanto para canalizar asistencia financiera como capacitación o vínculos comerciales, se hace sin utilizar papel. Iglesias muestra en su computadora estadísticas y remarca los tiempos de atención a través de la página web de la agencia.

A la hora de describir el universo pyme rionegrino, el titular del área dice que se encontraron con informalidad, capacidad de supervivencia y un desarrollo de management importante. La capacidad de supervivencia e muchos casos fue lo que llevó a la profesionalización.

El análisis geográfico de las pymes muestra, según el director de la agencia, un importante desarrollo industrial en Bariloche, de la mano de la industria del chocolate. También la Cordillera se destaca por el desarrollo de startups tecnológicas apoyadas en polos de conocimiento como son Invap y el Instituto Balseiro.

En el rubro startups se da la particularidad que los emprendedores no buscan acceder a créditos sino que buscan la vinculación con posibles inversores privados para potenciar el desarrollo de sus ideas, algún muy típico de este sector.

Las pymes del Alto Valle, por su parte, están vinculadas a la fruticultura, y hay una diversificación muy grande a nivel comercial. En el caso de las empresas que apuntan al sector exportador de energía, buscan formar clusters para poder brindar servicios a esa industria.

De cara al inicio del 2026, la Adern tiene como objetivo aumentar el el volumen de la masa crítica de pymes que puedan acceder a a las líneas de crédito. «Hay una demanda del sector en el cual nosotros debemos ser más inclusivos a través de fondos de privados con entidades bancarias y a través de fondos propios provinciales para generar mayor accesibilidad», concluyó Iglesias.