Bariloche autoriza un loteo privado para viviendas y obtiene pavimento

El futuro loteo privado de Bariloche estará en la intersección de Circunvalación y Ruta 40, frente a un hipermercado mayorista. Foto: Chino Leiva

Un loteo privado que generará unos 187 predios para viviendas individuales, colectivas, área de servicios y comercios en la zona Sur de Bariloche fue autorizado por el Concejo Municipal después de cinco años de análisis y con una renta urbana diferencial a favor del municipio por la cual se concretará el pavimento en las colectoras entre las dos rotondas del Alto.

El planteo urbanístico de la firma All Flags sobre 17,5 hectáreas ubicadas en la zona de la intersección entre la Circunvalación y la Ruta 40, frente a un hipermercado mayorista, fue aprobado por unanimidad con el acuerdo de todos los concejales en la última sesión.

El aval surgió tras un largo proceso de análisis porque la iniciativa ingresó en el 2020 al municipio, durante el gobierno anterior, y transitó el Rango 3 para el otorgamiento de nuevos parámetros urbanísticos y permisos de uso de suelo en una zona que hoy tiene un descampado.

Una "urbanización abierta" en la zona Sur

Según el proyecto, el predio ubicado en un sector estratégico de la zona Sur ofrecerá una “urbanización abierta con uso residenciales, comerciales y de servicio, diseñado bajo criterio de integración a escala barrial, dotando al sector de vida urbana con comercios y servicios”, destacó el concejal oficialista Tomás Hercigonja (PUL) que fue el encargado de presentar la iniciativa en la última sesión.

El edil destacó que el proyecto tuvo instancias de participación ciudadana y se “optimizó” con el aporte de distintos sectores y técnicos.

El loteo privado autorizado en Bariloche tendrá espacio para viviendas colectivas, individuales y comercios. Foto: Chino Leiva

Puso en valor que tendrá espacios verdes, reserva fiscal y la ejecución de la infraestructura de los servicios básicos (electricidad, agua, saneamiento) estará a cargo de los inversores.

El municipio recibirá, por esta autorización de parámetros, la renta diferencial urbana que en el proyecto original era un gimnasio para el barrio Arrayanes, pero se modificó y finalmente esa plusvalía se traducirá en pavimento para las calles colectoras de ambas manos de la avenida Juan Herman entre las rotondas del acceso al barrio 2 de Abril (frente a la nueva urbanización) y de acceso a la calle Pasaje Gutiérrez.

La concejal Julieta Wallace (Incluyendo) destacó el “cambio de destino en la renta diferencial”. Dijo que el inversor debe afrontar un aporte de 172.00 dólares -según el cálculo por metros cuadrados y valor del suelo- y “debía aplicarse de mínima a la misma Delegación y de máxima a la pavimentación de la colectora de la avenida Juan Herman que es algo que se venía hablando desde la gestión anterior”.

Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) consideró que este proyecto “es un ejemplo de lo que se puede hacer bien” y valoró que “no solo resuelve un problema social como el habitacional sino que resuelve un problema de movilidad” porque tendrá comercios y servicios para una zona que hoy no tiene esas prestaciones.

“Es un cambio de concepto, es un loteo que genera riqueza y da laburo”, destacó Villalba quien recordó que una de las “grandes crisis que aqueja a esta ciudad es la habitacional” y este desarrollo urbanístico dará respuesta a un segmento de la población.

Otros proyectos que otorgaron parámetros urbanísticos generaron lotes sociales

Con la autorización del Concejo Municipal, el gobierno de Walter Cortés logró avanzar con varios proyectos urbanísticos y generación de lotes de emprendimientos privados con beneficios también para el municipio con la obtención de lotes sociales que nutren el banco de tierras y que a futuro ofrecerán soluciones habitacionales.

Villalba destacó que durante esta gestión del Concejo, “se generaron 1.089 lotes privados para un sector de renta media-baja, loteos habilitados en la zona Este, más de 500 lotes sociales, un loteo para alto poder adquisitivo que fue un country y 44 lotes para desarrollo de un sindicato”.