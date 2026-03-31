Mejora el riesgo país mientras que las acciones argentinas en Wall Street avanzan hasta 10% este martes
El mercado se acopla al clima global en una jornada donde todo cotiza al alza.
En una jornada en donde todo cotiza al alza, los bonos soberanos repuntaron y el riesgo país se aleja de los 630 puntos básicos. A la par, las acciones argentinas en Wall Street avanzan hasta 10%.
Este 31 de marzo, en el anteúltimo día de los mercados abiertos antes de los feriados, los títulos en dólares registrán subas de hasta 0,7% encabezados por el Bonar 2029, según precisó Ámbito Financiero.
En este marco, el indicador del J.P. Morgan bajó 2% y llega a los 624 puntos básicos, luego de haber llegado al pico de 637 puntos en la apertura.
Qué pasa con la bolsa porteña y las acciones en Wall Street
El S&P Merval opera con un incremento del 3,40% y alcanza los 2.962.688,66 puntos, según la última actualización de las 15:26 de Rava Bursatil.
Por último, las pantallas de Wall Street de los ADR’s argentinos se tiñeron de verde este martes, encabezados por:
- Banco Supervielle: 10,21%.
- BBVA: 9,71%.
- Banco Macro: 7,45%.
- Central Puerto: 6,74%.
- Grupo Fin. Galicia: 6,28%.
El único activo que opera con tendencia bajista es Transportadora Gas del Sur, con una magra baja del 0,13%.
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