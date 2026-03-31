Dólar oficial y blue: cotizaciones actualizadas para este martes 31 de marzo 2026

En la última rueda de operaciones del primer trimestre, el dólar oficial inicia este martes 31 de marzo 2026 sin variantes en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

Tras un lunes de estabilidad absoluta, el Banco Central (BCRA) busca hoy cerrar su balance mensual en el Mercado Libre de Cambios (MLC) con una nueva jornada de acumulación de divisas, respaldado por reservas internacionales brutas que se consolidan en torno a los u$s44.000 millones.

Bajo el actual esquema de bandas cambiarias, el tipo de cambio mayorista transita el cierre de marzo 2026 con un margen de seguridad del 19,5% respecto al techo de intervención —fijado para hoy en $1655,22—, ratificando la solidez del ancla nominal como eje de la previsibilidad económica. La City porteña despide así el trimestre con una convergencia técnica casi total entre el oficial y los dólares financieros, reflejando una calma cambiaria sostenida por la liquidación estacional y el cumplimiento de las metas monetarias.

Seguí toda la información de hoy, martes 31 de marzo 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 31 de marzo 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este martes 31 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1370 1420 Banco Nación 1365 1415 Banco ICBC 1360 1420 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1377 1417 Banco Ciudad de Bs As 1350 1410 Banco Patagonia 1365 1415 Banco Hipotecario 1375 1415 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1365 1415 Banco Macro 1370 1425 Banco Piano 1370 1425 Banco BPN 1355 1425

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este martes 31 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este martes 31 de marzo 2026:

$1.355 para la compra .

. $1.425 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 31 de marzo 2026

Martes 31 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1405 1425

Dólar MEP y CCL: los tipos de cambio bursátiles cierran el primer trimestre en zona de mínimos técnicos

En el mercado de capitales, las cotizaciones financieras inician la última rueda de este martes 31 de marzo 2026 profundizando su sendero de estabilidad, operando con una oferta que neutraliza cualquier intento de presión alcista en el cierre mensual. El dólar MEP (o bolsa) se negocia en torno a los:

$1.430.

Mantiene así una convergencia casi total con el oficial minorista que sitúa la brecha en niveles mínimos históricos para el trimestre. Esta dinámica es impulsada por la vigencia del esquema de liquidación exportadora y una sostenida demanda de activos en moneda local, donde los inversores ven en los bonos soberanos como el AL30 un vehículo de cobertura eficiente bajo el actual régimen de bandas cambiarias.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la referencia utilizada para la remisión de divisas al exterior, se mantiene estable cerca de los:

$1.465.

Refleja un diferencial que apenas roza el 3,6% respecto al tipo de cambio mayorista. Para los analistas de la City, esta paridad de precios es el síntoma más claro de la acumulación de reservas que viene logrando el Banco Central (BCRA) y la consolidación de la previsibilidad inversora.

Con un volumen de operaciones fluido y sin intervenciones disruptivas, los dólares financieros despiden marzo 2026 funcionando como un techo de cristal para las expectativas inflacionarias, permitiendo que la curva de deuda soberana inicie abril 2026 en un clima de normalización financiera.

Dólar tarjeta hoy: con el oficial a $1.415, la brecha de ahorro frente al MEP supera los $400 al cierre de marzo 2026

En la última jornada del mes, el dólar tarjeta —referencia para el pago de servicios de streaming, suscripciones digitales y consumos turísticos— se mantiene en los:

$1.846,00 en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Este valor, compuesto por la cotización base del dólar oficial minorista más el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, se despide del primer trimestre como el tipo de cambio más oneroso del sistema financiero legal. Bajo el esquema de bandas cambiarias que rige la política monetaria de 2026, el «precio turista» funciona como un techo impositivo que incentiva la migración de la demanda hacia los canales bursátiles.