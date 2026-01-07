Menos inflación, dólar estable y crecimiento económico: las expectativas del mercado para el 2026

El mercado financiero proyecta que la economía crecerá 3,5% en 2026, con una inflación 11 puntos inferior al 2025 y un valor del dólar de $ 1.753 en diciembre.

Los datos corresponden al Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) que elabora el Banco Central y contó con 44 opiniones, entre 32 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras.

Los datos fueron recolectados entre el 23 y 30 de diciembre, cuando existían certezas sobre la sanción de la Ley de Presupuesto y que el gobierno no iba a tener problemas en obtener los fondos para pagar el vencimiento de mañana.

Las proyecciones con la inflación y el dólar del mercado

Si bien los analistas esperan que el proceso de desinflación continúe, anticipan que no será con la velocidad que espera la Casa Rosada. Incluso creen que no empezará con “cero” en agosto, tal como lo prometió el presidente, Javier Milei.

Según el informe publicado por el BCRA, el promedio de las consultoras privadas calculó que la inflación de diciembre fue de 2,3%, Para enero estiman un descenso a 2% y para febrero la proyectan en 1,8%. Luego hasta junio calculan un descenso de una décima por mes. En el acumulado de 2026 se dará un 20,1%, unos 11 puntos por debajo de 2025. El presupuesto nacional fue calculado con una previsión de 10%.

Con relación al dólar, las expectativas son de estabilidad. De esta forma, esperan un precio del billete oficial de $ 1.484 para fin de este mes y de $ 1.515 a febrero. El aumento de la divisa está en línea con la inflación proyectada. Para diciembre el precio estimado es de $ 1.753.

El panorama económico que prevé el mercado para este año

Respecto a la evolución de la economía, se calcula un crecimiento de la actividad de 3,5%. Esto mostraría una desaceleración respecto a 2025, que cerraría entre 4 y 4,5%.

De acuerdo al trabajo, el cuarto trimestre de 2025 terminó con una mejora del PBI de 0,4%. Desde este envión se calculó una expansión de 0,9% para el primer trimestre de este año y de 1% para el segundo.

Pese a este recorrido, los analistas creen que no habrá mejoras sustantivas en la creación de empleo. Estimaron la desocupación en 6,8% para el final de 2025 y un salto a 7,3% durante el primer semestre de este año para ceder a 6,9% en la última parte del período.

Por otro lado, calculan que las exportaciones llegarán a U$S 91.407 millones, mientras que las importaciones serán de U$S 80.442 millones. De esta forma, el superávit comercial llegaría a U$S 10.965 millones.

Por otro lado, se da por descontado que el gobierno mantendrá su política de superávit fiscal y el primario sería cercano a los $ 16 billones.

En lo que refiere a la tasa de interés, también se prevé un descenso. La tasa TAMAR (para colocaciones mayoristas) se estima para enero en 28,05% y para diciembre se la ubicó en torno a 21%.