Un banco de China participó del préstamo de US$ 3000 millones que consiguió el Gobierno para pagar deuda

Este miércoles el gobierno de Javier Milei anunció un nuevo préstamo repo para pagar los vencimientos de deuda de enero. El monto total fue por US$ 3000 millones a una tasa de 7,4% anual. Uno de las cosas que más llamaron la atención fue la participación de un banco de China, en medio de la negación del Ejecutivo de cortar relaciones con el país asiático pese a su alineamiento con Donald Trump.

La noticia fue reveleada por Bloomberg Línea, que detalló que entre la lista de ofertantes figuran BBVA, Santander, JPMorgan, Deutche Bank, Golman Sachs y Bank of China.

Asimismo, aclararon que las entidades bancarias no aportaron todas el mismo monto, sino que hubo hasta cuatro escalas distintas en los ofrecimientos.

En este sentido, desde Clarín precisaron que entre el Banco Santander, BBVA y Deutsche Bank aportaron cerca de US$ 680 millones; mientras que Goldman Sachs US$ 510 millones y JP Morgan otros US$340 millones; finalmente, el banco chino prestó alrededor de US$100 millones.

«El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible», informó el Banco Central en un comunicado.

Este costo de financiamiento del 7,4% es un dato relevante para el mercado, ya que implica un acceso al crédito a tasas de un dígito, validando la estrategia de normalización financiera. Con estos fondos frescos, sumados a las compras de divisas que venía ejecutando el Tesoro con superávit fiscal, el equipo económico termina de «blindar» el pago a los acreedores sin necesidad de comprometer la posición de reservas netas del Central.

De acusaciones por una corrida a negar romper relaciones: el vínculo de Javier Milei con China

A principios de septiembre, a un mes de las elecciones de medio término y en un momento crítico para el dólar, el actual Canciller y por entonces secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salió directamente a apuntar contra el único banco chino que opera en el país como responsable de la corrida.

“El lunes, durante dos horas, con 30 millones de dólares, un banco de origen chino trató de levantar (y lo hizo) el precio del dólar, lo levantó 40 pesos con un volumen muy chico”, indicó Quirno, haciendo referencia al ICBC.

La entidad china salió a responderle inmediatamente, acotando que operan «en el mercado hace muchos años, con idoneidad y respeto por las normas regulatorias».

«Seguiremos apoyando y acompañando las medidas enfocadas en el crecimiento del país, financiando a las empresas y los distintos sectores de la industria, y promoviendo el fortalecimiento del sistema financiero argentino, como lo hacemos desde hace décadas”, sentenciaron.

Desde Clarín reportaron en ese momento que aquellas operaciones a las que hacía referencia Quirno, según fuentes del mercado, se trataban de adecuaciones de posicionamiento en dólares del ICBC para cumplir con las propias normativas del BCRA.

Las declaraciones de Quirno se sumaron a las expectativas de cómo sería el Gobierno con China, luego de que el propio Javier Milei haya declarado en varias oportunidades en la campaña electoral que iba a romper relaciones: «No hago negocios con comunistas».

Finalmente, hasta incluso el propio libertario tuvo un encuentro con Xi Jinping en una cumbre del G20 y desde el gobierno chino detallaron que “Milei valoró altamente las relaciones de amistad” entre ambos países y manifestó «su voluntad de seguir profundizando la cooperación binacional», por lo que «el presidente Xi expresó su aprecio”.

A esto, y en medio de un intenso alineamiento con Donald Trump y Estados Unidos, este miércoles el propio jefe de Estado salió a aclarar que esto no implicaba un distanciamiento del gigante asiático.

«Yo no voy a romper lazos comerciales con China”, aseveró en Neura y añadió: «Siempre hablé de alianza geopolítica, porque una cosa es la geopolítica y después está la cuestión comercial”.