El BCRA puso en marcha la «Fase 4»: debut con compra de divisas y nuevas reglas de juego

Las proyecciones del Banco Central anticipan una inflación del 20% para 2026. (Foto: Clarín Fotografía)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha la “fase 4” de su programa económico con su primera intervención compradora en el mercado de cambios. Bajo el sistema de acumulación de reservas diseñado por la gestión de Santiago Bausili, la autoridad monetaria concretó la adquisición de 21 millones de dólares, cerrando la jornada con reservas internacionales por 43.300 millones.

Esta operación marca un giro respecto al esquema anterior, en el cual la entidad intervenía principalmente si el tipo de cambio perforaba los límites de las bandas de flotación mensuales.

Nuevas reglas: intervención estratégica y acotada

El nuevo lineamiento, presentado a mediados de diciembre, establece que la acumulación de reservas debe realizarse mediante un «programa consistente».

Las claves del nuevo sistema son:

Participación limitada: el monto de ejecución diaria está alineado con una participación de solo el 5% del volumen diario del mercado de cambios.

el monto de ejecución diaria está alineado con una participación de solo el del mercado de cambios. Estabilidad del mercado: el BCRA busca que la acumulación de divisas sea orgánica. No obstante, mantiene la facultad de concretar «compras en bloque» para evitar afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado.

Proyecciones para el próximo año

El pilar fundamental de esta etapa es el fortalecimiento del balance del organismo. El Gobierno prevé que la base monetaria aumente del 4,2% actual al 4,8% del PBI para diciembre del próximo año.

Este incremento permitiría al Banco Central aspirar a la compra de aproximadamente US$ 10.000 millones, cifra sujeta a los flujos de la balanza de pagos. El programa estima que, si la demanda de dinero aumenta al 1% del PBI, la capacidad de acumulación de divisas podría escalar hasta los 17.000 millones de dólares.