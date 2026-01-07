Alivio en el mercado y corrección en la bolsa: así reacciona este miércoles 7 al préstamo de US$3.000 millones

El riesgo país cayó este miércoles 7 de enero tras el anuncio oficial del préstamo de US$3.000 millones para el pago de deuda. (Foto: gentileza)

El mercado financiero abrió este miércoles con una reacción dividida ante la noticia más esperada de la semana. La confirmación del préstamo REPO por 3.000 millones de dólares trajo alivio inmediato al frente de la deuda, provocando una nueva baja del riesgo país, pero disparó una toma de ganancias en las acciones, que corrigen precios tras las subas recientes.

El riesgo país reacciona positivamente al blindaje de los vencimientos de enero. El indicador medido por el JP Morgan cae un 1,40% y se ubica en 554 puntos básicos, volviendo a testear la zona de mínimos desde 2018 que había tocado brevemente la semana pasada.

Sin embargo, en la plaza bursátil se impone la cautela. El índice S&P Merval opera con una baja del 0,70% en la apertura, retrocediendo hasta los 3.089.217 puntos, según los datos oficiales de inicio de jornada de Rava Bursátil.

Wall Street: corrección en los ADRs

En Nueva York, la tendencia bajista para la renta variable argentina es más marcada. A diferencia del lunes y martes, la pantalla se tiñe de rojo con retrocesos significativos en bancos y cementeras, en un clásico movimiento de «vender con la noticia» (sell the news).

Las que más bajan:

📉 Loma Negra: -5,18% 📉 Banco Macro: -3,22% 📉 Corporación América: -2,41% 📉 Telecom: -2,06% 📉 Central Puerto: -0,48%

Apenas un puñado de papeles logra escapar de la tendencia negativa, liderados tímidamente por Ternium (+1,36%) y Globant (+0,07%).

El dato: deuda asegurada para enero 2026

El comportamiento dispar del mercado responde a la certeza financiera. El Banco Central confirmó un préstamo por 3.000 millones de dólares con bancos internacionales a una tasa del 7,4% anual (SOFR + 400 pbs).

Este financiamiento asegura la totalidad de los 4.200 millones de dólares que vencen este viernes 9, permitiendo al Gobierno honrar sus compromisos sin estresar las reservas netas. Si bien esto es excelente para los bonos (por eso baja el Riesgo País), los inversores de acciones aprovechan para realizar ganancias tras el rally de comienzo de año.