Menos pobreza: el Gobierno afirma que alcanzó el nivel más bajo desde 2018

El Gobierno nacional informó que la pobreza se redujo de manera significativa durante el tercer trimestre de 2025 y alcanzó al 27,5% de la población. Según los registros oficiales, se trata del valor más bajo desde mediados de 2018.

Datos oficiales: aseguran que la pobreza cayó más de 27 puntos desde 2023

Según se detalló, la estimación fue elaborada por el Ministerio de Capital Humano a partir de información del Indec. La proyección estuvo a cargo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), de acuerdo a lo que informó la Agencia Noticias Argentinas.

En comparación con el mismo período de 2024, el indicador muestra una baja interanual de 10,8 puntos porcentuales. De esta manera, el informe oficial señala una continuidad en la tendencia descendente observada a lo largo del último año.

La estimación corresponde al período julio-septiembre de 2025.

Además, los datos procesados indican que la pobreza se redujo 27,3 puntos porcentuales desde el inicio de la actual gestión. El informe atribuye este comportamiento, principalmente, al impacto de la caída del costo de vida.

Inflación, costo de vida e indigencia: los números del informe

En ese sentido, desde el Gobierno explicaron que la desaceleración de la inflación fue un factor central para la mejora de los indicadores sociales. El costo de vida pasó del 211% en 2023 al 117% en 2024 y, según estimaciones, cerraría en 2025 en torno al 30%.

Por otra parte, el relevamiento también reflejó una disminución en los niveles de indigencia. De acuerdo con los datos difundidos, este indicador se ubicó en el 5,4%, lo que representa una reducción de 3,8 puntos porcentuales frente al tercer trimestre del año pasado.

«Desde los inicios de ésta gestión, la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales. Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia«, destacaron desde el Ministerio de Capital Humano.