Mercado cambiario: ¿Cómo abre la cotización del dólar el 21 de agosto 2025?
DÓLAR HOY. Cotización: conocé acá a cuánto inicia la actividad este jueves 21 de agosto 2025. Divisa en Banco Provincia de Neuquén (BPN) y en las principales entidades de Argentina.
Este jueves 21 de agosto 2025, el mercado cambiario abre su actividad con la mirada puesta en la actividad política y las reacciones a la coyuntura del gobierno de Javier Milei. En este contexto, repasamos la cotización del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros hoy.
Tras más de cinco años, se levantaron las restricciones para comprar dólares desde abril pasado y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.
En agosto 2025, el dólar tiene un piso de $961 y un techo de $1.457: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.
Luego de la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: jueves 21 de agosto 2025
Este jueves 21 de agosto 2025, el dólar en Banco Nación inició su actividad en $1.275 para la compra y $1.315 para la venta. Cabe tener en cuenta que en agosto 2025, el dólar Banco Nación acumula un alza de $165 (+13,6%). Esto lleva al dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) a $1.794, por encima de todas las demás cotizaciones.
Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abren las operaciones del dólar este jueves 21 de agosto 2025.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1275
|1315
|Banco Nación
|1275
|1315
|Banco ICBC
|1250
|1312
|Banco BBVA
|1280
|1320
|Banco Supervielle
|1280
|1320
|Banco Ciudad de Bs As
|1270
|1320
|Banco Patagonia
|1275
|1325
|Banco Santander
|1280
|1320
|Banco Galicia Más
|1280
|1320
|Banco Credicoop
|1275
|1315
|Banco Macro
|1282
|1322
|Banco Piano
|1275
|1325
|Banco BPN
|1255
|1325
Por su parte, en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar arranca su actividad en $1.255 para la compra y $1.325 para la venta.
Cabe recordar que para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100. Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.
Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: jueves 21 de agosto 2025
El dólar blue inicia su actividad este jueves 21 de agosto 2025 cotizando:
- Para la compra: $1.320
- Para la venta: $1.340
Por su parte, los dólares financieros operan hoy en estos valores:
Dólar MEP:
- Apertura: $1.307,86
Dólar CCL:
- Apertura: $1.309,85
Comentarios