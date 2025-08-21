Aerolíneas Argentinas: El Gobierno de Javier Milei aprobó el presupuesto 2025, estiman un superávit de 35 millones

El Gobierno de Javier Milei aprobó el presupuesto para 2025 de Aerolíneas Argentinas. En la resolución publicada en el Boletín Oficial indicaron que el Resultado Financie para el ejercicio 2025 se estima con un superávit de más de $ 35.000 millones.

La aprobación se formalizó mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1205/2025 firmada por el Ministerio de Economía.

De cuánto es el presupuesto que aprobó el Gobierno de Javier Milei para Aerolíneas Argentinas

Para el ejercicio 2025, se estiman ingresos de operación por $2.524.250.107.629 y se fijan gastos de operación en $2.465.125.926.278, resultando en una Ganancia de Operación (Resultado Operativo) estimada de $59.124.181.351.

En cuanto a los flujos económicos, se estiman ingresos corrientes por $2.534.055.729.663 y gastos corrientes por $2.501.860.411.440, lo que aprueba un Resultado Económico (Ahorro) estimado de $32.195.318.223.

Adicionalmente, se proyectan recursos de capital por $98.541.881.476 y gastos de capital por $95.118.364.687, que, en conjunto con el Resultado Económico, estiman un Resultado Financiero (Superávit) para 2025 de $35.618.835.012.

Con Agencia de Noticias Argentinas.