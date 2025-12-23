Mercado Pago sigue fuera del top 10: estas son las billeteras virtuales que más pagan este 23 de diciembre
Las tasas en plazos fijos de los bancos tradicionales se actualizaron y lo mismo sucedió con las billeteras virtuales. Mirá cómo quedó el ranking actualizado de las que ofrecen mejores rendimientos.
El Banco Central (BCRA) volvió a aplicar cambios en las tasas de los plazos fijos que ofrecen los bancos tradicionales esta semana y esto centró la atención de los ahorristas en las billeteras virtuales que aún se presentan como una alternativa ideal por sus rendimientos diarios.
Billeteras virtuales: cuáles ofrecen mejores rendimientos
Las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales son muy dinámicas y suelen cambiar con frecuencia, pero resultan atractivas para los ahorristas porque ofrecen rendimientos diarios debido a que invierten el dinero de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que permite tener el dinero siempre disponible (liquidez inmediata).
Si bien hay muchas billeteras disponibles, no todos son igual de conocidas por ello acá te dejamos un listado de las más usadas y que están en competencia por poseer las tasas más altas.
Según la información publicada en el sitio Trascendo, el ranking este 23 de diciembre se compone de la siguiente manera:
- Carrefour Banco 32,00%
- Fiwind (6) 32,00%
- Calfpay 28% sin tope.
- Cocos Pay 27,01%
- Banco Bica (5) 25,00%
- Montemar Pay 25,00%
- Ualá (Uilo) (1) 22,00%
- Taca Taca (4) 21,54%
- Brubank (3) 21,00%
- Naranja X (2) 21,00%
- Ualá (FCI) 20,81%
- Prex 19,35%
- Banco Supervielle 18,98%
- Claro Pay 18,25%
- Cencopay 18,25%
- Personal Pay 17,89%
- Mercado Pago 17,89%
- Lemon Cash 17,16%
- Banco Galicia 16,43%
- Astropay 16,43%
- Letsbit 15,70%
Comentarios