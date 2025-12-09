Plazos fijos: los bancos que lideran el ranking de las tasas más altas esta segunda semana de diciembre 2025
Los bancos ajustaron sus tasas nominales tras el feriado del 8 de diciembre y de esta manera se actualizó el ranking de las entidades con mejores rendimientos.
Después del fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre, los bancos tradicionales actualizaron sus tasas en plazos fijos que siguen causando interés entre los ahorristas que buscan donde depositar sus pesos. Acá te mostramos cómo quedó el ranking actualizado de los bancos con mejores rendimientos.
Ranking de plazos fijos tradicionales
El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas, la misma está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.
El ranking este martes 9 de diciembre se posicionó de la siguiente manera:
- Banco Macro: 25%
- Banco de la Nación Argentina: 24,5%
- Banco Hipotecario S.A: 24%
- ICBC: 24%
- Banco Credicoop: 23%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 23%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 22%
- Banco Santander: 21%
- Banco BBVA: 21%
- Banco Galicia: 21%
Comentarios