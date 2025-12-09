Plazos fijos: los bancos que lideran el ranking de las tasas más altas esta segunda semana de diciembre 2025

Después del fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre, los bancos tradicionales actualizaron sus tasas en plazos fijos que siguen causando interés entre los ahorristas que buscan donde depositar sus pesos. Acá te mostramos cómo quedó el ranking actualizado de los bancos con mejores rendimientos.

Ranking de plazos fijos tradicionales

El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas, la misma está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.

El ranking este martes 9 de diciembre se posicionó de la siguiente manera: