A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este martes 23 de diciembre, en la previa de Nochebuena y Navidad

A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar antes de Nochebuena. Foto: Gentileza Remitly.

Con motivo de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo se espera gran movimiento desde Neuquén hacia Chile. ¿A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este martes 23 de diciembre? El detalle de los valores en la previa de las fiestas de fin de año.

Este martes el peso chileno cotiza a $1,60 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan 168.000 pesos argentinos. Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 90.840 pesos chilenos.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este martes 23 de diciembre

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 23 de diciembre:

El dólar oficial cotiza a $1.429,55 para la compra y $ 1.483,42 para la venta, en las cotizaciones en Neuquén. En tanto, el dólar blue está a $ 1.485,00 para la compra y $$ 1.513,00 para la venta.

En Buenos Aires, el dólar oficial está $1.429,79 para la compra y para la venta $1.481,89. En tanto, el Dólar blue está a $ 1.493,00 para la compra y $ 1.521,00 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 23 de diciembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, martes 23 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.