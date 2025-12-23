¿Hay bancos este 24 y 25 de diciembre?: el cronograma de Navidad y dónde sacar efectivo

Se vienen las fiestas y el sistema financiero entra en modo receso. El Banco Central (BCRA) ratificó que otorgará asueto a su personal los días 24 y 31 de diciembre, medida a la que ya adhirieron las principales cámaras bancarias (ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA). Al sumarse los feriados nacionales del 25 de diciembre y 1° de enero, las sucursales permanecerán cerradas por completo en esas fechas.

A pesar de las persianas bajas, el sistema garantiza la operatividad total a través de canales electrónicos para que los usuarios puedan realizar pagos, transferencias y consultas sin interrupciones.

Calendario de cierre: prepará tus trámites

Para evitar sorpresas, es clave saber que no habrá atención en ventanilla ni gestiones administrativas en las siguientes fechas:

Martes 24 de diciembre: Asueto bancario.

Asueto bancario. Miércoles 25 de diciembre: Feriado Nacional.

Feriado Nacional. Martes 31 de diciembre: Asueto bancario.

Asueto bancario. Miércoles 1° de enero: Feriado Nacional.

Recomendación: Trámites que requieran firma, depósito de cheques físicos o retiro de documentación deben realizarse con antelación, preferentemente los días lunes previos a cada festividad.

¿Cómo operar y dónde sacar efectivo durante las fiestas?

Aunque las sucursales no atiendan, el dinero seguirá circulando. El BCRA aseguró que se reforzará la carga de los cajeros automáticos, pero también existen alternativas para evitar las filas en las terminales bancarias: