Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este viernes 22 de mayo 2026.-

En la apertura de este viernes 22 de mayo 2026, el mercado de cambios argentino transita una jornada marcada por la solidez técnica y una oferta privada robusta. Según los últimos datos del Banco Central (BCRA), la autoridad monetaria logró consolidar reservas internacionales por encima de los US$ 46.500 millones, lo que otorga un respaldo fundamental al esquema de estabilidad vigente.

En este escenario, el dólar oficial mantiene su sendero de ajustes controlados, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL operan con una volatilidad marginal, reflejando la confianza de los inversores en la solvencia del balance oficial.

¿A cuánto cotiza el dólar oficial este viernes 22 de mayo 2026?

En la apertura de este viernes 22 de mayo 2026, el dólar oficial inicia la actividad en Banco Nación a:

$1.365 para la compra.

$1.415 para la venta.

Dólar oficial hoy: qué dicen las pizarras de los bancos este viernes 22 de mayo 2026

El dólar oficial en el circuito minorista se mantiene como la referencia central del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central.

En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1355 1405 Banco Nación 1365 1415 Banco ICBC 1355 1415 Banco BBVA 1360 1410 Banco Supervielle 1368 1418 Banco Ciudad de Bs As 1355 1415 Banco Patagonia 1375 1425 Banco Hipotecario 1370 1410 Banco Santander 1365 1415 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1360 1420 Banco Piano 1375 1430 Banco BPN 1350 1420

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: viernes 22 de mayo 2026

El dólar oficial inicia la rueda en el Banco Nación (BNA) a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta. Este valor, que muestra un leve retroceso técnico tras la fuerte absorción de divisas de las jornadas previas, continúa operando como el ancla de referencia para el comercio exterior y los contratos mayoristas.

Por su parte, el dólar tarjeta, que incluye la carga impositiva para consumos y servicios digitales en el exterior, se posiciona en los:

$1.833.

Según los reportes de transparencia del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista facilita la planificación financiera doméstica en el cierre del periodo.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: viernes 22 de mayo 2026

En el mercado de capitales, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:

$1.425, manteniendo una paridad equilibrada frente a la demanda de los pequeños ahorristas.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.475, consolidándose como la herramienta de preferencia para la gestión de carteras corporativas de gran escala.

La calma observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL, durante este viernes, es atribuida por especialistas a la absorción de liquidez que realiza el Tesoro y a la firmeza de las tasas de interés reales positivas, que incentivan el ahorro en pesos.

El Riesgo País y su relación con el dólar oficial y financieros: viernes 22 de mayo 2026

Un indicador determinante para el clima de negocios es el Riesgo País, elaborado por el JP Morgan, que en la apertura de hoy se ubica en los:

512 puntos básicos.

Este descenso significativo en la percepción de riesgo soberano influye positivamente en el comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL, reduciendo la volatilidad en el mercado informal o dólar blue, que abre a:

$1.405 para la compra.

$1.425 para la venta.

Al igual que en las jornadas previas, la convergencia de estos indicadores sugiere un escenario de alta previsibilidad macroeconómica de cara al cierre de mayo 2026.