Mercados expectantes al respaldo financiero de Estados Unidos: subieron los bonos y las acciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, finalmente llegaron a un acuerdo y definieron los términos del paquete financiero que Estados Unidos le otorgará a la Argentina. En respuesta los mercados mostraron números con una firme tendencia alcista para las acciones y los bonos. Las expectativas están en el anuncio oficial sobre cómo se aplicará la ayuda económica.

Las expectativas de los agentes del mercado bursátil se tradujeron en una firme tendencia alcista para las acciones y los bonos este jueves previo al fin de semana largo en Argentina.

Según la información revelada por Infobae, a las 11, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires llegó a los 3,5%, en los 1.880.000 puntos. Por su parte los títulos Globales de Argentina avanzan más de 1% en promedio en Wall Street.

Además entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se observaron ganancias encabezadas por los papeles de bancos. Se remarcó que las subas más relevantes corresponden a Banco Macro +8,1% y Banco Supervielle +7,2%.

El apoyo que ofrece el Scott Bessent

Scott Bessent ofreció una herramienta clave para la negociación con Argentina: el Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund).

Según lo adelantado, por medio de este fondo, Washington podría financiar un un swap por 20.000 millones de dólares, otorgar un crédito stand-by, adquirir bonos soberanos y operar tanto en el mercado primario como en el secundario de títulos públicos argentinos.

El funcionario estadounidense aseguró el pasado 23 de septiembre que «el Tesoro de Estados Unidos está listo para comprar bonos argentinos en dólares, otorgar un importante crédito stand-by y establecer una línea de swap de USD 20.000 millones con el Banco Central».

También confirmó que Washington busca «coordinar con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva en los mercados».