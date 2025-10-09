Respaldo financiero de Estados Unidos: Luis Caputo cerró el acuerdo y se espera el anuncio oficial de Donald Trump

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, finalmente llegaron a un acuerdo y definieron los términos del paquete financiero que Estados Unidos le otorgará a la Argentina para evitar una crisis financiera. Prevén que el mismo Donald Trump haga el anuncio oficial una vez que se reúna con el libertario quien tiene en agenda regresar al país estadounidense, la próxima semana.

Luis Caputo extendió su estadía en Estados Unidos para poder ajustar el acuerdo financiero que Donald Trump le prometió a Javier Milei. De las negociaciones también participaron Santiago Bausili, presidente del Banco Central; José Luis Daza, viceministro de Economía; y Pablo Quirno, secretario de Finanzas, además de los técnicos de Bessent.

Según lo anticipado desde Washington, el anuncio oficial se realizará durante la reunión que Donald Trump mantendrá con Javier Milei el próximo 14 de octubre en la Casa Blanca.

Luego de concretar esta tan esperada negociación, se prevé que el ministro regrese el viernes al país aunque aseguraron que volverá a Estados Unidos como parte de la delegación oficial que se alojará en Blair House, la residencia oficial para los invitados del presidente de Estados Unidos, antes de la cumbre de ambos jefes de Estado protagonizarán en el Salón Oval.

Negociación clave con Estados Unidos: el apoyo que ofrece el Scott Bessent

Scott Bessent ofreció una herramienta clave para la negociación con Argentina: el Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund).

Según lo adelantado, por medio de este fondo, Washington podría financiar un un swap por 20.000 millones de dólares, otorgar un crédito stand-by, adquirir bonos soberanos y operar tanto en el mercado primario como en el secundario de títulos públicos argentinos.

El funcionario estadounidense aseguró el pasado 23 de septiembre que «el Tesoro de Estados Unidos está listo para comprar bonos argentinos en dólares, otorgar un importante crédito stand-by y establecer una línea de swap de USD 20.000 millones con el Banco Central».

También confirmó que Washington busca «coordinar con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva en los mercados».

La reunión entre Caputo y Bessent se da en medio de una fuerte tensión financiera en los mercados y tras una semana de presión sobre el peso argentino por la cual el Tesoro tuvo que intervenir para contener un aumento del 7% en el dólar oficial.