En medio de la tensión financiera, un banco argentino sale a recomprar sus acciones: «Es oportuno»

En un contexto de alta volatilidad para los activos argentinos, una empresa de capitales locales aprobó un plan para recomprar sus acciones en el mercado doméstico. Se trata del Banco Macro, cuyo directorio dio luz verde para lanzar un programa de recompra.

La entidad bancaria anunció la decisión ayer miércoles y citó declaraciones de su presidente, Jorge Brito.

«Desde el Directorio y el management de Banco Macro consideramos que, en el contexto de volatilidad de mercado y caída de precio de los activos argentinos, es oportuno lanzar éste programa de recompra, el cual es factible dada la solidez del balance y exceso de capital fruto de resultados acumulados con el que cuenta nuestro banco», manifestó el ejecutivo.

Además, aseguró que el programa «es una señal concreta de nuestro compromiso y confianza en la Argentina, así como también de la convicción en la fortaleza y el futuro de Banco Macro».

Y recordó que la firma «ha sido consistente en dar éstas señales en períodos de volatilidad, habiendo ejecutado programas de recompra exitosos en los años 2008, 2011 y 2018”.

Los requisitos que impuso Banco Macro para recomprar sus acciones

Desde el banco, por medio de un comunicado, precisaron que el programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad en el mercado local se hará bajo las siguientes condiciones:

Duración: 60 días corridos, contados a partir de la fecha de publicación de la información en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sujeto a posibles renovaciones o extensiones que serán informadas oportunamente.

Precio máximo por acción: $7.500.

Cantidad máxima de acciones: Hasta 30 millones de acciones Clase B, de valor nominal $1 cada una y con derecho a un voto por acción, lo que representa menos del 4,5% del capital social. Esto se encuentra dentro de los límites regulatorios, ya que el máximo permitido para recompras es del 10%.

Monto máximo a invertir: Hasta $225.000.000.000 (equivalente aproximado a US$150 millones, al tipo de cambio actual de alrededor de $1.500 por dólar).

Nuevas ventas para contener el dólar este miércoles: el Tesoro se desprendió de U$S 320 millones

El Gobierno nacional sufrió este miércoles la sangría de unos U$S 320 millones para mantener el dólar mayorista en $ 1.430, que es la cotización que defendió desde el inicio de esta semana.

De esta manera, cedió en seis ruedas cerca de U$S 1.800 millones, con lo cual consumió el 80% de los U$S 2.200 millones que le había comprado a los agro exportadores.

La jornada tuvo la misma dinámica de las anteriores, con el Tesoro Nacional prácticamente como único oferente de un mercado en el que hubo operaciones por U$S 669 millones.

Con esta forzada estabilidad el Banco Nación pudo sostener la cotización oficial en $ 1.405 para la compra y $ 1.455 para la venta. Así, los minoristas pagaron $ 1.410/1.460, mientras el “blue” avanzó a $ 1.455/1.475; en Córdoba $ 1.490.

En tanto, en la plaza financiera el MEP fue a $ 1.534 y el Contado con Liquidación a $ 1.558. Las brechas quedaron en 4,5% y 7%, respectivamente.