Kristalina Georgieva anticipa un nuevo apoyo financiero a la Argentina: «El último programa con el FMI»

El FMI y EE.UU. avanzan en un paquete de ayuda para Argentina.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró que el organismo mantiene «diálogos avanzados» con Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para definir un paquete de asistencia destinado a la Argentina.

Desde Washington, donde el equipo económico argentino continúa con las negociaciones, Georgieva detalló a la agencia Reuters que los lineamientos de la ayuda incluirían el aporte del gobierno estadounidense y anticipó definiciones inminentes: «Esperamos decisiones sobre el tema en breve», afirmó.

En ese marco, dejó una frase que marcó la jornada: «Si me pongo mi sombrero de optimista, tal vez pueda decir que podría ser el último programa del FMI con Argentina».

Un nuevo esquema de apoyo

Entre las alternativas en evaluación figura la posibilidad de que Estados Unidos transfiera al país sus Derechos Especiales de Giro (DEG), una herramienta del FMI que ya fue utilizada en 2023 con Qatar y que busca fortalecer la liquidez de los países en momentos críticos.

Según Georgieva, la acumulación de reservas es «el desafío central para el Gobierno», en un contexto donde el Banco Central continúa utilizando parte de sus fondos para contener las presiones sobre el dólar. «Cuando el país pueda afrontar las obligaciones del servicio de la deuda y las presiones internas, con una sólida posición de reservas, entonces, por supuesto, podrá continuar implementando sus programas y mantener a la población argentina comprometida», señaló.

La titular del FMI aseguró además que su aspiración es que la Argentina alcance independencia financiera: «Mi sueño es que Argentina se valga por sí sola. Tiene todos los ingredientes para prosperar. Lo que le faltaba era en el ámbito político», subrayó.

«El éxito depende de la gente»

Georgieva habló este miércoles en el Milken Institute, en Washington, donde destacó al país como ejemplo de disciplina fiscal. «El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe», sostuvo.

Al repasar experiencias internacionales, recordó que en Europa Central y del Este algunos líderes «lograron implementar recortes de pensiones y salarios de hasta un 50% y fueron reelegidos, gracias a la confianza de la población en la necesidad de esas medidas».

Consultada por Infobae sobre el avance de las gestiones, Georgieva respondió: «Estamos trabajando, estamos trabajando».

Durante la ronda de preguntas, reconoció que uno de los mayores desafíos sigue siendo sostener políticamente los programas de ajuste. «Hacer que la gente entienda que un déficit en expansión y un mayor gasto público no necesariamente son buenos para ellos», explicó, y admitió que aún «no existe una fórmula efectiva para lograr ese acompañamiento social».

Perspectivas globales y mensaje a Argentina

En su análisis sobre Estados Unidos, la directora del FMI valoró la «historia de crecimiento muy resiliente» de su economía, aunque advirtió señales de enfriamiento en los últimos datos.

Finalmente, insistió en que la reducción del déficit fiscal no debe basarse únicamente en el recorte del gasto, sino también en políticas que impulsen el crecimiento: «Uno de los caminos es crecer más», afirmó. Y remarcó la necesidad de «enviar señales claras de consolidación fiscal para mantener la confianza del sector privado».