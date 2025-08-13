Mientras Carrefour se va de Argentina, una cadena de farmacias busca alternativas para quedarse

La reconocida cadena de farmacias busca alternativas para evitar vender su capital en Argentina y mantener su presencia en el país. Aseguran que quieren conseguir un socio dispuesto a hacer una inyección de capital para financiar la compañía.

Se trata de Farmacity, una cadena de retailers con gran reconocimiento en Argentina. En 1997 llegó a Estados Unidos para apostar al modelos de convienience store y hoy cuenta con casi 300 locales propios en Uruguay y Argentina.

En lo que va del año, la empresa ha inaugurado nuevos locales en distintas partes del país, con especial énfasis en la Ciudad de Buenos Aires. Adicionalmente, invirtió $1.800 millones en el traslado y modernización de un centro de distribución en la provincia de Córdoba.

Farmacity planea abrirse al capital con un socio en medio de desafíos económicos

El dueño de la cadena de farmacias desde 2007 es el fondo de inversión Pegasus y está integrando por uno de los socios fundadores de Farmacity, Mario Quintana. Según trascendió, el fondo está buscando socio para que realice una inyección de capital pero sin que Pegasus renuncie al control de la sociedad.

«Otra opción para conseguir este mismo objetivo, el de encontrar un “inversor pasivo”, es la de abrir el capital social a la Bolsa«, dijo Ámbito.

Para analizar estas dos opciones y sondear posibles interesados, Farmacity contrató al Bank of América, según la información circulante.

Fuentes de la compañía confirmaron al mismo medio lo siguiente: «Farmacity no está contemplando ningún escenario que implique la venta ni el cambio de control accionario de la empresa. En este contexto de estabilización de la macroeconomía y baja de inflación entendemos que Argentina recibirá más inversiones en los próximos años».

Y agregaron: «Por esa razón la empresa se está preparando para acceder a las mejores fuentes de financiación, lo que puede incluir mercado de capitales, financiamiento multilateral o incorporación de nuevos inversores pasivos. La compañía mantiene sus sólidos planes de inversión, crecimiento y expansión amparado en 30 años de exitosa trayectoria».