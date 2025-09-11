Carrefour le dice adiós a Argentina: ¿Cuánto cobra un cajero de la cadena de supermercados?

La cadena francesa avanza con la venta de sus supermercados. Foto: archivo (Matías Subat).

La cadena de supermercados francesa planea su retirada de Argentina y busca comprador hace varios meses. En medio de su venta, un cuestionamiento surgió entre los interesados por el tema: ¿Cuánto cobra un cajero que trabaja ocho horas en estos supermercados?

Las ofertas para quedarse con los más de 700 supermercados de Carrefour aumenta y en este contexto, resulta interesante saber de cuánto es el sueldo de un cajero en septiembre del 2025.

Acorde a lo publicado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, este mes los trabajadores del rubro tuvieron un incremento del 6% que se implementa de forma escalonada desde julio. Según la categoría, los sueldos son:

A: $1.030.672 más $40.000, en total $1.070.672

B: $1.035.827 más $40.000, en total $1.075.827

C: $1.042.452 más $40.000, en total $1.082.452

El sueldo básico de convenio puede incrementarse con adicionales como horas extra, presentismo y antigüedad, si estos aplican.

Chau a Carrefour: los motivos por los que la cadena de supermercados francesa deja Argentina

Como parte de su nueva estrategia, el gigante frances, Carrefour se retira para enfocarse en mercados más estables y rentables, como Francia y España. Con esta medida, busca mejorar la eficiencia operativa y sus márgenes.

A diferencia de los mercados europeos, la operación en Argentina necesita una gran inversión de capital y gestión debido al consumo inestable, la alta inflación y los constantes cambios en las regulaciones.

Además, el año pasado, la empresa tuvo pérdidas de 220 millones de dólares en sus 680 tiendas por la caída del consumo y la inflación, lo que demuestra que Argentina ya no es un país atractivo para las multinacionales.