¡Adiós a Carrefour en Argentina!: quién es el dueño de supermercados que pica en punta para comprar la cadena francesa

La cadena de supermercados francesa, Carrefour, anunció que venderá sus sucursales en Argentina hace varios meses. Se trata de una decisión basada en un proceso de reorganización interna. La lista de interesados creció durante las últimas semanas, pero hay uno que pica en punta y ya se dedica al rubro supermercadista.

La firma líder del consumo masivo en el país puso en marcha un proceso de revisión internacional de sus activos, que incluye la venta de todo su negocio en la Argentina, despertando el interés de diferentes actores del sector comercial. Los compradores van desde supermercadistas hasta empresarios de la industria textil.

Sin embargo, hay uno de los interesados que se encuentra mejor posicionado. De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, Francisco De Narváez es quien más chances tiene de quedarse con las casi 700 sucursales de Carrefour. En total son un aproximado de 80 híper; 80 market; 35 mayoristas y 450 del modelo Express.

Francisco De Narváez es, además, el dueño del grupo GDN y de los supermercados Coto, otra de las cadenas que sumó en el 2000 luego de comprar las operaciones locales de Walmart en Latinoamérica.

El motivo por el cual el empresario De Narváez pica en punta para la compra de Carrefour

Según pudo conocer el mismo medio, el dueño de Changomás «corre con ventajas» ante la propuesta que ofreció al board de Carrefour mediante el Deutsche Bank, banco elegido por los franceses para que distribuya la carpeta con las condiciones de venta entre posibles interesados.

«Si bien en un principio, esa propuesta debía acercarse a unos u$s2.000 millones, con el correr de los días y las semanas, las pretensiones del grupo europeo fueron bajando al punto que ahora se especula con una venta que rondaría entre los u$s800 millones y los u$s1.000 millones«, indicó Iprofesional.

La lista de los interesados en adquirir Carrefour, tras su puesta en venta en Argentina

Los interesados en esta oportunidad de negocio, que podría ubicarse por encima de los 900 millones de dólares, serían varios jugadores conocidos: