Milei destacó los anuncios de inversiones por 100 mil millones de dólares entre RIGI, YPF-ENI y OPEN AI

Este jueves se selló el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina. Tras el anuncio por parte de la Casa Blanca, Javier Milei brindó un discurso en el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad en Corrientes. Allí, destacó que en lo que va del año se anunciaron inversiones en el país por USD 100 mil millones, entre los que se destacan el acuerdo YPF-ENI y OPEN AI.

En el inicio de su disertación, el presidente le comunicó a los presentes que se acaba de oficializar el acuerdo con la administración de Donald Trump y aseveró: «Estamos fuertemente comprometidos en hacer grande Argentina nuevamente».

En este sentido, se dirigió a los empresarios y les explicó que esto implica que el país va a «capitalizarse» otra vez.

El jefe de Estado comentó que la Nación se descapitalizó después de «100 años de populismo» y que estaba a punto de convertirse en Venezuela.

El mandatario indicó que hay «muchísimas oportunidades de negocio» y que, en estos momentos, el desafío es ver cómo bajar la tasa de interés, pero «no cocinada desde el Banco Central a mano de un burócrata», sino «cómo cambian las condiciones de mercado» para que baje.

En esta línea, desatacó el sector de la minería y afirmó que las exportaciones podrían incrementar «por 12 veces y media» y que además hay potencial para generar «de manera directa 1 millón de puestos de trabajo».

Milei anunció que enviarán el proyecto de Ley de Glaciares para que las provincias puedan definir las zonas periglaciares y así desarrollar las actividades mineras: «Para los ambientalistas que prefieren que uno se muera de hambre y no tocar nada, lo que permite esta ley es devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar».

Aún así, el presidente destacó las inversiones ya anunciadas: «Recientemente hemos anunciado la inversión más grande la historia argentina en el acuerdo entre YPF y ENI, la empresa italiana, por 30 mil millones de dólares«.

Milei acotó que la balanza comercial que va a generar el sector de oil & gas a partir del año 2031 va a ser de 50 mil millones de dólares: «Sería el doble de lo que aporta el campo argentino hoy».

«En el RIGI ya hay aprobados 25 mil millones de dólares, hay 25 mil millones de dólares pendientes de aprobación. SI sumamos el caso de YPF-ENI y sumamos la inversión anunciada por Sam Altman de OPEN AI por 25 millones de dólares, Argentina durante el último año tuvo anuncios de inversión por 100 mil millones de dólares«, destacó el presidente y concluyó: «En definitiva parece que los viajes estuvieron rindiendo un poquito».

Los puntos clave del acuerdo entre Estados Unidos y Argentina