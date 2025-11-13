Acuerdo comercial con Estados Unidos: en la Casa Rosada crece el optimismo por un anuncio inminente

El Gobierno argentino se prepara para dar un paso clave en su política exterior: en Casa Rosada aseguran que el acuerdo comercial con Estados Unidos «está prácticamente cerrado» y que el anuncio podría concretarse en los próximos días. La expectativa crece tras la gira del canciller Pablo Quirno por Washington, donde mantuvo reuniones con altos funcionarios de la administración de Donald Trump y referentes del sector privado.

«Estamos realmente muy optimistas», resumió una fuente cercana al Presidente, aludiendo al clima de entusiasmo que reina en Balcarce 50. Aunque el hermetismo sigue siendo alto, en el entorno de Javier Milei consideran que el tratado bilateral marcará un hito en la relación con el principal socio geopolítico de la Argentina, informó Infobae.

Quirno viajó junto al secretario de Producción, Pablo Lavigne, y al embajador Luis Kreckler, con el objetivo de cerrar los últimos detalles del acuerdo y consolidar la alianza estratégica con Washington. La comitiva mantuvo encuentros con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y participó de una cena empresarial organizada por el Council of the Americas.

El viaje y los contactos en Washington

La misión también incluyó una presentación ante inversores en el Meridian International Center, donde Quirno reafirmó el rumbo del plan económico argentino y anticipó las reformas estructurales que Javier Milei enviará al Congreso en 2026.

«Quedan cuestiones técnicas a terminar, y el anuncio llegará cuando llegue. Pero nosotros somos optimistas que va a ser pronto», afirmó el canciller. En su exposición destacó los avances en materia laboral e impositiva, así como la apuesta por los sectores de minería y energía. También subrayó la relevancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta para atraer capital extranjero.

Rumores de una visita de alto nivel

En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre una posible visita a Buenos Aires del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, antes de fin de año.

Bessent había viajado a la Argentina en abril, poco después del anuncio de flexibilización cambiaria, en lo que fue interpretado como un gesto político de respaldo a Milei.

Semanas atrás, el funcionario norteamericano confirmó que Argentina activó un tramo del swap de divisas con Estados Unidos, operación que —según explicó— «generó ganancias» para su país y ayudó a estabilizar al peso argentino durante el proceso electoral. «Esto no fue un rescate, fue una acción estratégica», señaló en declaraciones a la cadena MSNBC.

«El gobierno de Estados Unidos obtuvo beneficios. Prefiero usar la paz mediante la fortaleza económica antes que tener que disparar a narcolanchas si un gobierno colapsa», añadió.

Un vínculo que se consolida

El acuerdo que ahora se encamina a concretarse fue uno de los temas centrales de la visita que Javier Milei realizó a la Casa Blanca en septiembre, donde se reunió con Donald Trump. En aquel encuentro participaron el entonces canciller Gerardo Werthein, el embajador Alec Oxenford y el diplomático Luis Kreckler, quienes avanzaron en los primeros lineamientos del tratado.

En la Casa Rosada confían en que este entendimiento con Estados Unidos abra «una nueva etapa» en la relación bilateral, basada en la apertura comercial y la cooperación económica.