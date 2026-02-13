Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la ratificación del acuerdo Mercosur-UE
El tratado comercial que se firmó el 17 de enero en Paraguay obtuvo 203 votos afirmativos y 42 negativos. De ese total, todas las provincias de la Patagonia aportaron 20 votos a favor y sólo 5 en contra.
El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea fue ratificado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados. La sesión se desarrolló bajo una fuerte expectativa tanto del oficialismo como en los bloques opositores, se reflejaron tensiones, alineamientos e incluso divisiones.
El tratado comercial se firmó el 17 de enero pasado en una ceremonia que se realizó en Paraguay. Cuenta con 5.000 páginas y apunta a suprimir aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur, además recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.
Si bien fue aprobado en Diputados, el tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que se analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia, un proceso que podría demorar meses o hasta dos años.
El debate por el acuerdo se llevó a cabo después de que se aprobara el régimen penal juvenil y cuando se realizó la votación los resultados revelaron que el proyecto sumó 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones. De ese total, la Patagonia aportó 20 votos a favor y 5 en contra.
Acuerdo Mercosur-UE: cómo votaron los diputados de Neuquén
En Neuquén, el acuerdo comercial no obtuvo objeciones y la votación fue en su totalidad, afirmativa:
- Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo
- Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Afirmativo
Acuerdo Mercosur-UE: así votaron los diputados de Río Negro
Por su parte los rionegrinos mostraron objeciones y la votación fue de la siguiente manera:
- Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo
- Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo
- Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo
- Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
- Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
Acuerdo Mercosur-UE: cómo votaron los diputados de la Patagonia
En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:
- Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Afirmativo
- Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
- José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo
- Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo
- César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
En Santa Cruz:
- José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo
- Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo
- Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
- Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Afirmativo
- Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
Y finalmente en Tierra del Fuego:
- Jorge Neri Araujo Hernández (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Andrea Freites (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
- Santiago Pauli (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Paulo Agustín Tita (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Afirmativo
