Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la ratificación del acuerdo Mercosur-UE

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea fue ratificado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados. La sesión se desarrolló bajo una fuerte expectativa tanto del oficialismo como en los bloques opositores, se reflejaron tensiones, alineamientos e incluso divisiones.

El tratado comercial se firmó el 17 de enero pasado en una ceremonia que se realizó en Paraguay. Cuenta con 5.000 páginas y apunta a suprimir aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur, además recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

Si bien fue aprobado en Diputados, el tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que se analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia, un proceso que podría demorar meses o hasta dos años.

El debate por el acuerdo se llevó a cabo después de que se aprobara el régimen penal juvenil y cuando se realizó la votación los resultados revelaron que el proyecto sumó 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones. De ese total, la Patagonia aportó 20 votos a favor y 5 en contra.

Acuerdo Mercosur-UE: cómo votaron los diputados de Neuquén

En Neuquén, el acuerdo comercial no obtuvo objeciones y la votación fue en su totalidad, afirmativa:

Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo

(La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Afirmativo

Acuerdo Mercosur-UE: así votaron los diputados de Río Negro

Por su parte los rionegrinos mostraron objeciones y la votación fue de la siguiente manera:

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo

Afirmativo Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo

Negativo Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo

Negativo Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo

Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo

Acuerdo Mercosur-UE: cómo votaron los diputados de la Patagonia

En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:

Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Afirmativo

(Provincias Unidas, Chubut): Afirmativo Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo

(Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo

(Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

En Santa Cruz:

José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo

(Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo

(Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Afirmativo

(Unión Por La Patria, Santa Cruz): Afirmativo Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo

Y finalmente en Tierra del Fuego: