El S&P Merval cae con fuerza y los ADRs argentinos se desploman hasta 17% en Wall Street

En un clima de extensa volatilidad global, los mercados argentinos resultaron golpeados y los acciones nacionales están en rojo en Wall Stret. Mientras tanto, el S&P Merval también cae con fuerza. Qué pasa con el riesgo país.

Según el sitio Rava Bursatil, el Merval cae hasta 5,50% en el último corte de las 17:13 y perforó el piso de los tres millones de puntos (2.851.779,79).

Mientras tanto, el riesgo país rebotó del entusiasmo inicial de la jornada -cuando había perforado los 500 puntos básicos- y se encuentra en 508 (+0,40%).

Desde Ámbito Financiero reportaron que esto surge en un clima de mal humor global y según informó The Kobeissi Letter, el oro cae 3,5% a US$ 4,916 la onza, y la plata se desploma 10%, a menos de US$76.

Qué pasa con las acciones argentinas en Wall Street este jueves 12

Los paneles de Wall Street se tiñeron de rojo este jueves y las acciones argentinas registraro caídas de casi 20% este 12 de febrero.

La más afectada fue Globant con un desplome de 17,72%, y lo siguieron Grupo Fin. Galicia (-9,39%), Banco Supervielle (-9,01%), BBVA (-8,37%) y Telecom (-7,41%). La única ADR que no está teñida de ojo es Ternium (+0,95%).