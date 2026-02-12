El S&P Merval cae con fuerza y los ADRs argentinos se desploman hasta 17% en Wall Street
El mal humor global repercutió en los mercados argentinos, que habían reaccionado con optimismo el inicio de la jornada tras la aprobación de la reforma laboral.
En un clima de extensa volatilidad global, los mercados argentinos resultaron golpeados y los acciones nacionales están en rojo en Wall Stret. Mientras tanto, el S&P Merval también cae con fuerza. Qué pasa con el riesgo país.
Según el sitio Rava Bursatil, el Merval cae hasta 5,50% en el último corte de las 17:13 y perforó el piso de los tres millones de puntos (2.851.779,79).
Mientras tanto, el riesgo país rebotó del entusiasmo inicial de la jornada -cuando había perforado los 500 puntos básicos- y se encuentra en 508 (+0,40%).
Desde Ámbito Financiero reportaron que esto surge en un clima de mal humor global y según informó The Kobeissi Letter, el oro cae 3,5% a US$ 4,916 la onza, y la plata se desploma 10%, a menos de US$76.
Qué pasa con las acciones argentinas en Wall Street este jueves 12
Los paneles de Wall Street se tiñeron de rojo este jueves y las acciones argentinas registraro caídas de casi 20% este 12 de febrero.
La más afectada fue Globant con un desplome de 17,72%, y lo siguieron Grupo Fin. Galicia (-9,39%), Banco Supervielle (-9,01%), BBVA (-8,37%) y Telecom (-7,41%). La única ADR que no está teñida de ojo es Ternium (+0,95%).
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar