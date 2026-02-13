Tierra del Fuego supervisará el cierre de 107 pozos de petróleo y gas

Las tareas involucrarán a distintas empresas de servicio bajo la responsabilidad operativa de YPF y la fiscalización permanente de Tierra del Fuego. Foto: archivo.

El gobierno de Tierra del Fuego supervisará un proceso planificado de cierre de pozos hidrocarburíferos que ya cumplieron su vida útil, a través de su Secretaría de Hidrocarburos. Es parte de una estrategia de ordenamiento productivo y de remediación ambiental, en el marco del acuerdo entre YPF y la empresa provincial Terra Ignis.

El plan contempla el cierre de 107 pozos que dejaron de ser productivos, en un esquema que forma parte de la remediación de pasivos ambientales históricos. Las tareas involucrarán a distintas empresas de servicio -todas con mano de obra local- que se desarrollan bajo la responsabilidad operativa de YPF y la fiscalización permanente de la provincia.

La directora de Fiscalización de las Operaciones Hidrocarburíferas, Ana Laura López, explicó: «Cuando un pozo deja de ser productivo, no puede quedar inactivo sin control. El abandono es una etapa necesaria de la actividad hidrocarburífera, que permite asegurar el pozo, proteger el ambiente y concentrar los recursos en aquellos yacimientos que aún tienen potencial».

Cómo se realizará el procedimiento

Según detalló, el procedimiento consistirá en una serie de tareas técnicas que garanticen el sellado definitivo del pozo en distintos niveles, mediante punzado, cementaciones y verificaciones, hasta su cierre en superficie. «No es un simple retiro, es un proceso controlado que asegura que el pozo quede completamente aislado y en condiciones ambientales adecuadas», señaló.

El trabajo se realizará en paralelo con la evaluación y reactivación de otros pozos que aún presentan posibilidades de mejora productiva. La directora indicó que se trata de «abandonar aquellos pozos que ya no producen para poder sostener y mejorar la producción en los que sí tienen futuro».

«El abandono responsable de pozos es tan importante como la perforación o la producción. Es una condición indispensable para una actividad hidrocarburífera ordenada, segura y sostenible en el tiempo» concluyó.