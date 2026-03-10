Nuevo canje de bonos entre el Banco Central y el Tesoro para afrontar vencimientos por $9,5 billones

La medida quedó establecida en la Resolución Conjunta 12/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda. Foto: gentileza.

El Gobierno nacional definió un nuevo canje de bonos en pesos entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Tesoro Nacional para enfrentar vencimientos por $9,5 billones. La operación busca reducir la presión sobre la licitación de deuda que se realizará este jueves.

La medida fue oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. Según informó la Agencia de Noticias Argentinas, el canje apunta a reemplazar títulos que vencían este mes por una nueva canasta de bonos con plazos más largos.

Canje de bonos del Gobierno busca extender deuda en pesos hasta 2027

El objetivo es trasladar compromisos financieros hacia 2027 y así aliviar las necesidades de financiamiento de corto plazo.

En los considerandos de la norma se explica que se consideró “conveniente ofrecer al Banco Central de la República Argentina (BCRA), la conversión de sus tenencias” de determinados instrumentos por otros con vencimientos más extendidos.

El Gobierno oficializó un intercambio de bonos entre el BCRA y el Tesoro para extender vencimientos en pesos. (Foto: gentileza)

Los títulos que entrega el Banco Central son: la “Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento 16 de marzo de 2026” (LECAP S16M6) y el “Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa dual con vencimiento 16 de marzo de 2026” (BONO DUAL TTM26).

Resolución oficial fija límite de emisión para nuevos bonos BONCAP

A cambio de esos instrumentos, la entidad monetaria recibirá dos bonos capitalizables en pesos (BONCAP) con vencimientos el 30 de abril de 2027 y el 30 de junio de 2027 emitidos por el Tesoro Nacional.

La resolución también establece que el monto autorizado para cada uno de estos nuevos títulos no podrá superar el valor nominal original de $500.000 millones, según se detalla en la Resolución Conjunta 12/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda.