Mercados en stand by por la guerra en Medio Oriente: qué se sabe de la caída del petróleo por debajo de los US$100

Lo que amenazaba en convertirse en un lunes negro, degradó a gris y la situación financiera global entró en un stand by hasta que exista mayor claridad en el devenir de la guerra en Medio Oriente.

La reversión de expectativas de este lunes se produjo luego que se convalidaran las versiones de que los países centrales estarían dispuestos a volcar al mercado sus “reservas estratégicas” de petróleo para evitar una escalada, debido al desabastecimiento que puede provocar el cierre del estratégico estrecho de Ormuz.

En la noche del domingo los precios a futuro del dólar se dispararon hacia los U$S 120 dólares y todo hacía prever un lunes complicado para los mercados financieros.

Sin embargo, una nota publicada en el Financial Times en la que se sugería que el Grupo de los 7 volcaría al mercado sus reservas estratégicas de petróleo ofició como muro a la escalada.

Más tarde, el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, admitió esa posibilidad, pero aclaró que aún está en estudio. En Bruselas, la Comisión Europea, estimó que aún “no hay riesgo inminente de escasez en Europa”.

Estas declaraciones descomprimieron la situación, y el Brent inició un retroceso hasta perforar los US$100.

De esta forma, al menos momentáneamente, las plazas bursátiles acusaron el impacto pero no entraron en pánico. El S&P 500 cedió 0,3%, el Dow Jones 0,7%, mientras que el Nasdaq operó sin cambios. En Londres la caída fue de 0,3% y en Alemania de 0,8% y en Francia 0,9%.

Con este escenario global, los activos argentinos tuvieron una performance en sintonía y el MERVAL hizo equilibrio finalmente subir 0,25%. Por su parte, los ADRs en Nueva York operaron mixtos, pero con mayoría de tildes verdes hacia el cierre de operatoria. Los bonos de la deuda pública cedieron hasta 0,8% y el riesgo país volvió a acercarse a los 600 puntos.

En el mercado cambiario, el dólar se mantuvo estable. En la pizarra oficial del Banco Nación cerró a $ 1.385 para la compra y $ 1.345 para la venta, mientras que en el segmento mayorista cotizó a $ 1.407 y $ 1.416 para ambas puntas. Por su parte, el precio para los minoristas culminó en $ 1.400 y $ 1.450 y el blue lo hizo a $ 1.405 y $ 1.425. El MEP quedó en $ 1.430 y el Contado con Liquidación en $ 1.448.

Por su parte, el Banco Central compró U$S 50 millones y en marzo acumula U$S 341 millones. Las reservas brutas son de U$S 45.768 millones, mientras que las líquidas siguen negativas en unos U$S 3.500 millones.

Petróleo volátil: qué se sabe sobre su impacto en los precios de las estaciones de servicios

Los consumidores argentinos ya comenzaron a pagar los combustibles con un aumento del orden de 6%. Este es el incremento promedio que se verifica en los surtidores de todas las compañías que operan en el mercado local.

Dado que el gobierno derogó la norma que obligaba a las petroleras a informar los ajustes de manera mensual, el porcentaje de incremento surge de distintos relevamientos privados, no exentos de desviaciones.

El CEO de YPF, Horacio Marín, insistió en que “no habrá cimbronazos” en el precio de los combustibles de parte de la empresa que maneja, pero ya se advierten correcciones.

Cabe apuntar que el alza del 6% que registra el combustible en lo que va de marzo, incluye el aumento del impuesto interno y el margen que cada petrolera aplica por su política de precios.

El jueves pasado con el crudo Brent en US$80 dólares, Marín había dicho que procuraría evitar el traslado a precios, a menos que la situación irregular se prolongara en el tiempo. Pero en el inicio de la semana los consumidores ya se encontraron con un impacto en sus bolsillos.

La situación del combustible es sensible dado que arrastra los pecios en toda la cadena de comercialización, en especial al campo a pocos días del inicio de una nueva cosecha.

Al liberar a las empresas del compromiso de comunicarle a la población las correcciones mensuales, el gobierno intentó evitar titulares que luego impacten en la inflación. Sin embargo, esa opacidad en este momento atenta contra su pretensión dado que la desinformación puede disparar aumentos preventivos.

Asimismo, este medio pudo corroborar que las industrias con insumos vinculados al petróleo (por ejemplo en el sector del plástico), se frenó la entrega de presupuestos.