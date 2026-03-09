Dólar oficial: precios y proyecciones este lunes 9 de marzo 2026, todo lo que debés saber

En el inicio de una semana clave para la consolidación de las metas monetarias del primer trimestre, el dólar oficial abre este lunes 9 de marzo 2026 con estabilidad en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta.

Tras un fin de semana marcado por el monitoreo de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, el mercado local asimila la solidez mostrada por el Banco Central (BCRA), que ya acumula una racha de 42 ruedas consecutivas con saldo comprador.

Con el tipo de cambio mayorista operando un 15,1% por debajo del techo de la banda cambiaria —fijado para hoy en $1.621,98—, los operadores aguardan una jornada de cautela donde el foco estará puesto en la liquidación de divisas del sector exportador y la respuesta de los dólares financieros ante la renovada fortaleza global de la divisa estadounidense.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 9 de marzo 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este lunes 9 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1385 1435 Banco Nación 1385 1435 Banco ICBC 1395 1450 Banco BBVA 1385 1435 Banco Supervielle 1397 1437 Banco Ciudad de Bs As 1375 1435 Banco Patagonia 1385 1435 Banco Hipotecario 1390 1440 Banco Santander 1385 1435 Banco Credicoop 1385 1435 Banco Macro 1385 1440 Banco Piano 1390 1425 Banco BPN 1375 1445

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este lunes 9 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este lunes 9 de marzo 2026:

$1.375 para la compra .

. $1.445 para la venta.

Reservas del BCRA y metas con el FMI: el desafío de consolidar el saldo positivo en el cierre del trimestre

En el arranque de la segunda semana del mes, la estrategia del Banco Central (BCRA) entra en una fase de definiciones para cumplir con las metas de acumulación de reservas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con reservas brutas que se estabilizaron en torno a los u$s46.000 millones, la autoridad monetaria busca capitalizar la racha de 42 ruedas de compras para blindar el balance del primer trimestre.

El cumplimiento de los objetivos fiscales y monetarios es visto por los inversores como la garantía necesaria para mantener la estabilidad del tipo de cambio oficial, especialmente ante la proximidad de los desembolsos previstos y la auditoría del organismo multilateral.

Para los analistas de la City, el foco este lunes está puesto en la liquidación de divisas del sector exportador, que comienza a mostrar el dinamismo propio de la pre-cosecha gruesa. La capacidad del Central para sostener el saldo neto comprador en el Mercado Libre de Cambios (MLC) es fundamental para compensar los pagos de deuda externa y los compromisos de importaciones sin afectar el «ancla nominal».

En este sentido, la vigencia del esquema de bandas cambiarias —donde el oficial opera con un margen de seguridad superior al 15% respecto al techo— permite que el Gobierno negocie desde una posición de mayor fortaleza técnica, alejando las expectativas de una devaluación discrecional antes de la revisión trimestral del Fondo.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 9 de marzo 2026

Lunes 9 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1395 1415

Dólar MEP y CCL: la brecha cambiaria se estabiliza en mínimos ante la mayor demanda de pesos

En el mercado de capitales, los dólares bursátiles inician la semana con una tendencia de lateralización, consolidando la calma que caracterizó el cierre de febrero 2026. El dólar MEP (o bolsa) se negocia este lunes en torno a los:

$1.435.

Mantiene así una paridad casi total con el oficial minorista. Esta mínima brecha es el resultado de un mercado que, ante la perspectiva de una inflación en descenso y la estabilidad del esquema de bandas, opta por el carry trade: inversores que desarman posiciones en moneda extranjera para aprovechar los rendimientos reales en pesos, lo que genera una oferta constante en el mercado de bonos como el AL30.

Por otro lado, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera cerca de los:

$1.480.

Refleja así una brecha que no logra perforar el techo del 4% respecto al mayorista. La vigencia del esquema exportador, que permite liquidar una parte de las ventas externas a través de este mercado, garantiza un flujo de divisas que actúa como un techo natural ante cualquier intento de escalada alcista.

Para los operadores de la City, esta convergencia de los financieros con el oficial es la señal más clara de que la presión dolarizadora se ha enfriado, permitiendo que la curva de deuda soberana siga recuperando terreno y reduciendo el riesgo país en el inicio de la rueda.

Dólar tarjeta hoy: la brecha con el MEP se mantiene en el 29% y define el ahorro en los servicios digitales

Con el tipo de cambio oficial operando en $1.435 en el Banco Nación, el dólar tarjeta se posiciona este lunes en los:

$1.865,5.

Esta cotización, que incluye el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, sigue siendo la referencia más costosa para los consumidores argentinos. Sin embargo, la persistente calma en el mercado bursátil ha generado una ventana de oportunidad financiera para quienes deben enfrentar resúmenes con cargos en moneda extranjera, como suscripciones de streaming o aplicaciones de software.