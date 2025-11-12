Buscan aplicar un arancel del 30% a las importaciones de Shein, Temu y otras apps de compras online



El presidente del bloque de diputados de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, anunció la presentación de un proyecto de ley para establecer un arancel del 30% a las importaciones de productos que ingresan al país a través de plataformas digitales. El legislador argumenta que esta iniciativa busca defender la producción nacional frente a la competencia de empresas como Shein y Temu, a las que acusa de «destruir toda la producción nacional».

Según declaraciones de Pichetto a Radio Rivadavia, estas plataformas saltean a la industria y el comercio local, llegando directamente al consumidor.

El diputado sostuvo que este mecanismo resulta en la sustitución de mano de obra argentina por extranjera. Ejemplificó con el sector textil, que a su criterio, es uno de los rubros más impactados de manera «demoledora» por el ingreso de estos productos.

El proyecto de ley prevé una retención del 30% que el Estado argentino aplicaría a toda mercadería que ingrese al país por estas vías, ya sea por correo privado o Courier. Pichetto mencionó que la propuesta busca enfrentar la competencia desleal y el «dumping» de productos, a menudo de «baja calidad».

En este sentido, remarcó el caso de Estados Unidos, donde Donald Trump impuso en julio una regulación con un arancel del 16% a productos similares.

Los motivos detrás del proyecto que busca aplicar un arancel a Shein, Temu y otras apps de compra online

El legislador subrayó la necesidad de «cuidar al empresario y a las pymes argentinas», buscando equilibrar las condiciones de mercado. Explicó que la modalidad de trabajo extranjera genera costos significativamente inferiores, permitiendo que los productos lleguen al consumidor en pocos días.

Esta dinámica profundiza la sustitución de mano de obra y de comercio local. Mencionó a Amazon como otra plataforma que, según su criterio, también se instala en el país con estas características.

Pichetto reiteró que el arancel del 30% se aplicaría a todas las mercaderías ingresadas al mercado nacional mediante Courier o correo privado, sin ningún tipo de exención.

No obstante, indicó que la cifra y los detalles de la iniciativa deberán ser discutidos y consensuados con el resto de los diputados en el Congreso.