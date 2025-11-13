Dólar hoy jueves 13 de noviembre 2025: cotizaciones del oficial, blue y financieros

Dólar hoy, jueves 13 de noviembre 2025: seguí la cotización del dólar blue y el precio del dólar oficial. En esta nota, encontrás el devenir del mercado cambiario, con los valores del MEP y el Contado con Liquidación (CCL). Además, las claves de la agenda económica que impactan en la City.

Dólar Oficial: inicia este jueves 13 de noviembre 2025 en

$1.425 en Banco Nación.

Dólar Blue: arranca hoy en

$1.440 para la venta.

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén: abre en

$1.445 para la venta.

Dólares financieros.

La volatilidad de los dólares financieros (MEP y CCL) marcó el cierre del miércoles, con la brecha cambiaria en el foco. Este jueves 13 de noviembre 2025, seguí la apertura de los mercados y la evolución de todos los tipos de cambio.

Seguí toda la información acá.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 13 de noviembre 2025

Cotizaciones hoy del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este jueves 13 de noviembre 2025. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1380 1430 Banco Nación 1375 1425 Banco ICBC 1370 1430 Banco BBVA 1390 1440 Banco Supervielle 1381 1421 Banco Ciudad de Bs As 1370 1430 Banco Patagonia 1380 1435 Banco Santander 1380 1420 Banco Galicia Más 1390 1440 Banco Credicoop 1380 1430 Banco Macro 1380 1440 Banco Piano 1380 1450 Banco BPN 1375 1445

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este jueves 13 de noviembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN). Así cotizan este jueves 13 de noviembre 2025:

$1.375 para la compra .

. $1.445 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 13 de noviembre 2025

Jueves 13 de noviembre 2025. Apertura de dólar blue:

Para la compra: $1.420

Para la venta: $1.440

Los dólares financieros operan este jueves 13 de noviembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.451,32

Dólar CCL:

Apertura: $1.473,99

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este jueves 13 de noviembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.865,50 en noviembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025

Dólar oficial en noviembre 2025:

Piso de la banda: $932

Techo de la banda: $1.501

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: