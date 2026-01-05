Pago de deuda en enero 2026: uno a uno los vencimientos que deberá afrontar Argentina

Luis Caputo afina la estrategia para el pago de la deuda. Foto: Gentileza NA.

El Gobierno de Javier Milei ultima los detalles para el primer vencimiento fuerte de la deuda en 2026 que supera los US$4.200 millones.

La cancelación debe ejecutarse este viernes 9 de enero y se espera que en las próximas horas el Ministerio de Economía anuncie la estrategia para hacer frente a la obligación.

Uno a uno los pagos de deuda para enero 2026

En rigor, el Tesoro Nacional debiera conseguir unos US$1.500 millones para completar el vencimiento y evitar usar las reservas internacionales.

De allí que se espera el anuncio de un préstamo con bancos internacionales.

El detalle del vencimiento, según publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) es el siguiente:

BONARES US$ (AL29, AL30 AL35, AE38 y AL41):

– US$ 1.187 en capital y US$462 intereses

GLOBALES EUR (GE29, GE30, GE35, GE38, GE41 y GE46):

US$125 capital y US$60 intereses.

GLOBALES USD (GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46):

US$1.397 capital y US$ 982 intereses

Durante enero también hay un vencimiento de US$ 300 millones de capital y US$140 millones de intereses con organismos internacional.

En Letras del BCRA vencen US$148 millones.

En total, el mes muestra obligaciones por US$3.008 millones en capital y US$ 1.792 millones en intereses.

La estrategia de Luis Caputo para los pagos de deuda

Afrontar los vencimientos de deuda por 4.225 millones de dólares es un compromiso que obliga al Ministerio de Economía a jugar a fondo en el mercado internacional para evitar un traspié en el inicio del año.

La cuenta es ajustada: el Ejecutivo tiene en mano 1.800 millones de dólares. Sin embargo, todavía falta cubrir más del 50% del monto total.

Para no tocar las reservas netas, el ministro Luis Caputo ya activó la búsqueda de fondos frescos. Como publicó este medio la estrategia principal tiene nombre propio: operación REPO. Se trata de un préstamo con bancos privados internacionales que le permitiría al país obtener los dólares de forma inmediata, poniendo títulos públicos como garantía.

Si el plan de los bancos no se cierra a tiempo, el Palacio de Hacienda ya baraja una «opción B»: la emisión de un nuevo bono de deuda para tentar a los inversores y captar el financiamiento remanente antes del viernes

Con Noticias Argentinas