Pago de salarios a estatales de Neuquén: este viernes inicia el cronograma

El Gobierno de Neuquén difundió el cronograma de pago de los salarios para los estatales de Neuquén, correspondientes a los haberes de agosto. Informaron que iniciará este viernes 29 de agosto. El mes pasado, hubo un aumento para la administración pública provincial.

El pago en el último día hábil del mes incluye a los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados,

«La fecha de cobro fue confirmada por el Ministerio de Economía, Producción e Industria», comunicaron y resaltaron que también alcanza «al sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (jubilados, pensionados y retirados)».

Como es costumbre los salarios serán depositados en las cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

Pago a estatales de Neuquén: de cuánto fue el último aumento

En julio se se aplicó el aumento según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como fue acordado entre el Ejecutivo y los gremios que nuclean a los trabajadores del Estado.

La suba fue del 6,56%, según lo ponderado a lo largo del último el trimestre.