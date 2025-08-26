El histórico estadio de Neuquén cumple 30 años: los festejos en el Ruca Che inician este sábado, ¿a qué hora?

El histórico estadio, un ícono de Neuquén, celebra sus 30 años con una gran celebración este fin de semana. Se trata del Ruca Che que abrirá sus puertas para que todos los neuquinos puedan participar de increíbles actividades.

El estadio Ruca Che de Neuquén celebra su 30° aniversario con una gran fiesta de reinauguración este sábado 30 de agosto.

Tras una importante remodelación, el emblemático estadio reabrirá sus puertas para una jornada de festejos. La celebración incluirá actividades como juegos inflables, patio gastronómico, sorteos, chocolate caliente, kermés amistoso de básquet con equipos neuquinos, exhibiciones deportivas, minibásquet, música y muchas sorpresas.

Desde la página del estadio informaron que se realizará a las 9:00 y resaltaron que la entrada es libre y gratuita para toda la comunidad.

El Ruca Che, totalmente remodelado

El estadio fue totalmente renovado. Fue un desafío porque era clave poder mantener la fachada del histórico edificio. «La intervención es casi romántica», expresaron en un comunicado desde el Gobierno de Neuquén.

De esta manera contaron que «el desafío más importante y caro fue cambiar ese piso que hoy contiene a ocho deportes distintos». Igual aclararon que fue necesario avanzar sobre la «reparación integral del techo dado que las goteras habían obligado al personal de mantenimiento a realizar un mapa de baldes».

Luego enlistaron las mejoras con la que el estadio Ruca Che debutará este fin de semana que incluyen desde: pintura interior y exterior, renovación de cartelería, parquizado, modernización de luminarias, nuevos cerámicos en pasillos, vestuarios y oficinas, remodelación de la Sala VIP “Oscar ‘Loco’ Ibañez”, optimización de accesos y la creación por primera vez de un guardarropa.