Rolando Figueroa achica el gabinete desde este miércoles: dos ministros empiezan la campaña

El gobernador Rolando Figueroa realizó ayer la que podría ser su última reunión de gabinete con los integrantes que asumieron en diciembre del 2023. A partir de este miércoles, cuando las candidaturas de todos los partidos y alianzas que participarán de las elecciones legislativas del 26 de octubre queden firmes, contará con dos ministros menos. Se trata de Julieta Corroza, actual titular de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres; y Juan Luis «Pepé» Ousset, jefe de Gabinete, quienes se tomarán licencia para iniciar la campaña como candidatos a senadores.

El mandatario apostó a sus personas de máxima confianza para disputar la contienda de octubre, sacrificio que se explica solamente en la importancia que le asigna a la obtención de bancas propias en el Congreso nacional.

La lista de La Neuquinidad llevará a Corroza y Ousset en el tramo de senadores, que es donde mayor expectativa tiene de ganarle a La Libertad Avanza y quedarse con las dos bancas. Sin embargo, no son los únicos funcionarios que integran la boleta de octubre.

También ocupa un lugar como segundo senador suplente Gustavo Coatz, delegado regional del Alto Neuquén, quien también deberá tomarse licencia desde esta semana.

«Hoy compartimos la última reunión de gabinete junto a nuestros compañeros Julieta Corroza y Pepé Ousset antes del inicio de sus licencias. Somos un gran equipo y sabemos que nos representarán de la mejor manera. Llegamos al gobierno para transformar la realidad y seguimos trabajando unidos, cada uno desde el lugar que nos toque ocupar», afirmó ayer Figueroa en un posteo en sus redes sociales.

Según se indicó ayer a Diario RÍO NEGRO, los funcionarios se tomarán licencia a partir de mañana, cuando ya queden firmes las resoluciones de la justicia electoral con la oficialización de candidaturas. Si bien fueron aprobadas la semana pasada, rige un plazo en el que se pueden realizar impugnaciones que terminará este miércoles.

Rolando Figueroa achica el gabinete: quiénes son los reemplazos

Con el inicio de las licencias, el actual ministro de Economía, Guillermo Koenig, asumirá la responsabilidad del ministerio de Jefatura de Gabinete, al menos, mientras dure la campaña hasta las elecciones del 26 de octubre.

Koenig ya tiene a cargo desde principios de año el ministerio de Infraestructura, que quedó vacante cuando Rubén Etcheverry asumió en Planificación, y también quedó como director titular de YPF en representación de Neuquén. Ese cargo lo tenía el exgobernador Omar Gutiérrez, a quien Figueroa le solicitó la renuncia el mes pasado.

El ministerio de Desarrollo Humano, en cambio, quedará en manos de Lucas Castelli de Trabajo y Desarrollo Laboral mientras dure la campaña de Julieta Corroza.

En caso de ganar las bancas, es posible que Figueroa encare reemplazos más permanentes. Ya anticipó, al momento de presentar su lista, que después de las elecciones se vendrá un «rearmado» del gabinete más profundo donde se premiará a quienes hayan «dado todo» por el triunfo de La Neuquinidad en las legislativas, en particular con una evaluación de «las segundas líneas».